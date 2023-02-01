Цены на нефть поднимаются, доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть поднимаются сегодня перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также результатов встречи представителей государств ОПЕК+.

Как пишет finmarket.ru, Федрезерв, как ожидается, повысит базовую ставку в среду на 25 базисных пунктов (б.п.), что будет означать дальнейшее замедление темпов её подъёма.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) встретятся 1 февраля для обсуждения ситуации на нефтяном рынке. Большинство экспертов не ожидает новых решений по итогам этой встречи, отмечает «Bloomberg».

«Нефтяной рынок, кажется, нашёл устойчивую опору, - отмечает аналитик «IG Asia Pte» в Сингапуре Йеп Джун Ронг. - Тем не менее, любые «ястребиные» сигналы Федрезерва в среду могут вернуть понижательное давление».

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 27 января, на 6,33 млн баррелей. Официальный доклад о запасах энергоносителей в Штатах будет обнародован в среду в 18.30 мск.

В январе как Brent, так и WTI подешевели примерно на 1,7%. Снижение цен зафиксировано по итогам третьего месяца подряд, несмотря на возросший оптимизм инвесторов в отношении перспектив спроса в Китае вслед за снятием карантинных ограничений в стране.

По данным Московской биржи, рубль слабеет в начале утренних торгов первого дня февраля: доллар пробил отметку в 70 рублей, евро — 76 рублей, курс юаня поднялся до 10,37 рубля.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.07 мск растёт на 29 копеек, до 70,11 рубля, юаня – на 2 копейки, до 10,37 рубля, евро – на 19 копеек, до 76,14 рубля.

Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах в среду, укрепляется в паре с иеной перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).