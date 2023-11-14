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Мурманская область. Арктика (16+)14.11.23 10:30

Цены на нефть поднимаются, к официальному курсу американская валюта и евро подешевели

Цены на нефть поднимаются во вторник после роста по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, позитивным фактором для нефтяного рынка стал обновленный прогноз ОПЕК относительно глобального спроса на топливо.

По данным Московской биржи, доллар США растёт утром во вторник, рубль снижается на фоне очередных санкционных рисков.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,81 рубля (+18,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 31,1 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжает дорожать, евро также растёт.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,8658 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар прибавил 24,58 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 32,13 копейки и составил 98,3763 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 25,27 копейки, евро - на 15,51 копейки.

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