Цены на нефть поднимаются, курс евро незначительно растёт по отношению к доллару

Цены на нефть растут в среду на сигналах снижения запасов в США, продолжая подъём, начавшийся вслед за неожиданным сокращением добычи рядом стран ОПЕК+ в минувшее воскресенье.

Как пишет finmarket.ru, данные Американского института нефти, опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 31 марта, на 4,35 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах за прошлую неделю будут опубликованы министерством энергетики США в среду в 17.30 мск. На предыдущей неделе резервы нефти в стране уменьшились на 7,49 млн баррелей.

Цены на нефть выросли почти на 7% за первые две сессии текущей недели. Напомним, вечером в воскресенье 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к обязательствам о корректировке производства нефти, взятым ими на себя на заседании в октябре прошлого года (общее снижение на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года).

Дополнительная добровольная корректировка добычи странами ОПЕК+ составит в общей сложности 1,66 млн б/с.

Неожиданное решение ряда государств ОПЕК+ привело к пересмотру прогнозов для цен на нефть рядом экспертов и вызвало новую волну опасений относительно инфляции, отмечает агентство «Bloomberg».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги незначительными изменениями. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 79,50 рубля (-2,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 14,12 копейки выше уровня действующего официального курса.

Рубль колеблется слабо в ожидании дальнейших драйверов к более заметному движению.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 79,3442 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар снизился на 17,58 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра2 вырос на 19,63 копейки и составил 87,0038 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 1,21 копейки, евро подорожал на 28,31 копейки.

Курс евро незначительно растёт по отношению к доллару в среду утром перед публикацией данных о деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.