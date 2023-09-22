Цены на нефть поднимаются, курс рубля продолжает снижаться

Цены на нефть поднимаются в пятницу после небольшого снижения по итогам предыдущей сессии.

Как сообщает finmarket.ru, рынок завершил в минусе третью сессию подряд, несмотря на внутридневной скачок цен в четверг на новости о том, что правительство России ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Решение России, являющейся одним из крупнейших мировых поставщиков дизельного топлива, вероятно усугубит его нехватку на глобальном рынке, отмечает «Marlet Watch».

Давление на нефтяной рынок на этой неделе оказали «ястребиные» сигналы Федеральной резервной системы, а также опасения ухудшения ситуации в экономике США и, соответственно, спроса на нефть в результате ужесточения политики американским ЦБ.

«Устойчивое ралли на нефтяном рынке, наблюдавшееся в последние несколько недель, выдохлось, однако вчерашние колебания цен показали, что фаза консолидации может оказаться непростой, - отмечает основатель «Vanda Insights» Вандана Хари. - Сохраняющаяся нервозность по поводу нестабильности поставок может предотвратить ощутимый или устойчивый откат цен».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96 рубля (+9 копеек к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар чуть ускорил рост, евро также дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 96,1509 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар прибавлял 24,09 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 52,03 копейки и составил 102,3728 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 7,47 копейки, евро - на 1,22 копейки.