Цены на нефть поднимаются после падения накануне, а курс рубля на это реагирует отрицательно

Цены на нефть поднимаются после падения накануне до минимумов с начала января. Рынок корректируется благодаря паузе в укреплении доллара, хотя опасения в отношении перспектив спроса на нефть в условиях ослабления экономического роста в мире сохраняются, пишет «Bloomberg».

Как пишет finmarket.ru, трейдеры следят за ситуацией в Мексиканском заливе в связи с набирающим силу ураганом «Ян». В Национальном центре США по слежению за ураганами ожидают, что «Ян» доберется до Флориды к середине этой недели. «Ураган вряд ли окажет серьёзное влияние на операции нефтегазовых компаний в Мексиканском заливе, однако остаётся шанс, что он немного сместится на запад и причинит ущерб сектору», - отмечает президент «Strategic Energy & Economic Research» Майкл Линч, слова которого приводит «Market Watch».

«Chevron Corp.» накануне объявила о приостановке работы двух добывающих платформ в Мексиканском заливе из-за урагана.

Курс рубля в начале торгов вторника на Московской бирже немного снижается к доллару и юаню, следует из данных торговой площадки. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.08 мск повышается на 14 копеек, до 58,53 рубля, юаня — на 1 копейку, до 8,13 рубля. Изменения доллара США и юаня на Московской бирже на старте торгов во вторник утром незначительны, при этом сделок с евро за первые 10 минут не было. Первая сделка с евро прошла по 56,37 рубля и спустя 14 минут с начала торгов.

Через час торгов доллар перешёл к росту. К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 58,6630 руб. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подорожал на 26,80 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке увеличился на 55,43 копейки - до 56,7943 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 66,40 копейки, евро - на 83,65 копейки.