Цены на нефть поднимаются после падения накануне, курс рубля в начале торгов среды перешёл к символическому росту к доллару

Сегодня цены на нефть поднимаются после падения накануне на слабых статданных из США, сокративших оптимизм инвесторов в отношении глобального спроса на энергоносители.

Как пишет www.finmarket.ru, в центре внимания трейдеров - доклад американского Минэнерго о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в 18.30 мск.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали увеличение запасов нефти в Штатах по итогам третьей недели подряд - на 3,378 млн баррелей. За предыдущие две недели резервы нефти в стране выросли более чем на 27 млн баррелей, достигнув максимума с июня 2021 года.

«Цены на нефть пытаются скорректироваться после падения накануне на слабых данных о деловой активности в Штатах, - отмечает аналитик «IG Asia Pte» в Сингапуре Йеп Джун Ронг. - Но давление на рынок сохраняется, аппетит инвесторов к риску остаётся сдержанным».

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США, рассчитываемый «S&P Global», в январе вырос до 46,6 пункта с 45 пункта месяцем ранее. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о сокращении деловой активности. Американский PMI остаётся ниже этого уровня уже семь месяцев подряд.

Деловая активность в январе продолжила падать как в промышленном секторе, так и в сфере услуг США, показали предварительные данные «S&P Global».

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов среды перешёл к символическому росту к доллару, мало меняется к юаню и снижается к евро: американская валюта торгуется в районе 68,9 рубля, китайская – около 10,14 рубля, европейская – у 75,35 рубля.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.08 мск снижается на 10 копеек — до 68,9 рубля, юаня — торгуется на уровне предыдущего закрытия в 10,14 рубля, евро растёт на 18 копеек — до 75,35 рубля. На открытии торгов курс доллара рос на 19 копеек, юаня – на 1 копейку.

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен в паре с евро, укрепляется к фунту стерлингов и иене.