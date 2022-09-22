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Мурманская область. Арктика (16+)22.09.22 10:30

Цены на нефть поднимаются после снижения накануне, курс доллара основным мировым валютам продолжает расти

Цены на нефть поднимаются после снижения накануне из-за новой волны опасений рецессии в мировой экономике. Давление на рынок оказало очередное повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы и сигналы о готовности американского ЦБ продолжать быстрое ужесточение денежно-кредитной политики. ФРС увеличила ставку в среду на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых. Прогнозы руководителей ЦБ предполагают, что ставка достигнет 4,4% годовых к концу 2022 года.

Как сообщает finmarket.ru, новости об объявлении частичной мобилизации в России также говорят об усилении рисков для мировой экономики, поскольку означают затягивание конфликта на территории Украины, отмечает «Bloomberg».

Повышение цен на нефть в четверг, вероятно, является технической коррекцией после предыдущего падения, говорят эксперты «TD Securities», мнение которых приводит «Dow Jones». «Внимание нефтяного рынка возвращается к структурным факторам. Трейдеры оценивают риски, связанные с затягиванием конфликта на Украине и приближающейся зимой», - говорится в обзоре «TD Securities».

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов четверга снижается против доллара и евро: они торгуются около 61,2 рубля и 60,5 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.06 мск растёт на 49 копеек, до 61,18 рубля, евро – на 31 копейку, до 60,46 рубля. Курс юаня прибавлял 1 копейку — 8,59 рубля.

Курс доллара к другим основным мировым валютам в четверг утром продолжает расти, инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов.

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