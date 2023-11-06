Цены на нефть поднимаются, рубль немного укрепился на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России

Цены на нефть поднимаются в понедельник после резкого снижения по итогам прошлой недели.

Опасения, связанные с разрастанием конфликта на Ближнем Востоке, несколько ослабли, и внимание трейдеров переключилось на перспективы спроса и предложения нефти на мировом рынке, отмечает «Market Watch».

Как пишет finmarket.ru, в воскресенье саудовское государственное агентство сообщило со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики, что страна не станет менять объём добровольного сокращения добычи нефти, сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года.

При этом собеседник агентства отметил, что в декабре Саудовская Аравия пересмотрит параметры ограничений, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства.

Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги небольшим снижением. Рубль немного укрепился на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,3 рубля (-12,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через два часа торгов доллар развернулся к слабому росту, евро также дорожает.

К 9.10 мск курс доллара США к российскому рублю составил 92,5675 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 14,50 копейки. Евро вырос на 31,75 копейки и составил 99,2625 рубля.

Тем временем к официальному курсу американская валюта подешевела на 46,76 копейки, евро вырос на 25,14 копейки.