Цены на нефть поднимаются, рубль предпринимает попытки отыграть потери в ходе предыдущих сессий

Цены на нефть поднимаются и завершают неделю в плюсе. Поддержку рынку оказывают опубликованные накануне данные о снижении запасов в США, а также информация о повышении Саудовской Аравией цен на большинство сортов нефти для покупателей из всех регионов.

Как пишет finmarket.ru, согласно данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,5 млн баррелей - до 452,2 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные «S&P Global Commodity Insights», в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 3,6 млн баррелей, бензина - на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 700 тысяч баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «Nymex» нефть, уменьшились за неделю на 400 тысяч баррелей, до 42,8 млн баррелей.

Саудовская Аравия в августе повысит цены на все сорта нефти для покупателей из США, Северо-Западной Европы и Средиземноморья, а также на некоторые сорта для клиентов в Азии, сообщила в четверг госкомпания «Saudi Aramco».

«Макроэкономическая неопределенность и опасения в отношении темпов восстановления китайской экономики являются препятствиями для дальнейшего подъёма цен на нефть», - отмечает аналитик «ING» Уоррен Паттерсон.

«Ожидания усиления «ястребиного» настроя Федеральной резервной системы также не поддерживают аппетит к риску», - приводит слова эксперта «Market Watch».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,02 рубля (-28 копеек к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар усилил снижение, евро слабо дорожает.

Рубль предпринимает попытки отыграть потери в ходе предыдущих сессий к валюте США на фоне последних комментариев представителей Банка России.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,8250 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар снизился на 47,25 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 9,56 копейки и составил 100,0956 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 74,45 копейки, евро снизился на 62,07 копейки.

Стоимость доллара к основным мировым валютам, в том числе к евро, в пятницу утром показывает снижение, следует из данных торгов. Инвесторы ожидают публикацию статистики по безработице в США и по промпроизводству в Германии.