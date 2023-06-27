Цены на нефть поднимаются, рубль растёт к бивалютной корзине

Цены на нефть поднимаются сегодня утром после умеренного роста по итогам предыдущей сессии. Трейдеры продолжают оценивать последствия событий в России в минувшие выходные, отмечает «Market Watch».

Как пишет finmarket.ru, глава Федрезерва Джером Пауэлл отметил вероятность новых подъёмов ключевой процентной ставки, а руководитель Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли предположила, что ставка будет повышена два раза до конца года.

Между тем давление на доллар в паре с евро и фунтом оказывает агрессивная монетарная политика Европейского центрального банка и Банка Англии, пишет «Trading Economics».

В частности, рынок опасается, что дестабилизация внутриполитической обстановки может привести к сокращению экспортных поставок нефти из страны, написал аналитик «CFRA Research» Стюарт Гликман.

Помимо этого, участники рынка следят за макроэкономическими статданными из Китая, где экономика растёт слабее ожиданий, что в свою очередь негативно влияет на цены на энергоносители, сказал старший стратег «SIA Wealth Management» Колин Чешински.

Во многом из-за китайского фактора, а также из-за жёсткой денежно-кредитной политики Федрезерва WTI может завершить снижением второй квартал подряд, чего не случалось с 2019 года.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги умеренным снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 84,89 рубля (-19,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар усилил снижение, евро также дешевеет.

Рубль растёт к бивалютной корзине.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 84,7442 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подешевел на 34,33 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился на 34,11 копейки и составил 92,47,14 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 8 копеек, евро - на 18,45 копейки.

Доллар США в целом стабилизировался во вторник: американская валюта умеренно снижается к евро и фунту стерлингов и слабо растёт к японской иене.