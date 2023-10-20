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Мурманская область. Арктика (16+)20.10.23 10:30

Цены на нефть поднимаются, рубль растёт к бивалютной корзине

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в пятницу и завершают неделю в плюсе на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Как пишет finmarket.ru, очередной тревожной новостью стало сообщение «CNN» о том, что американский эсминец уничтожил несколько запущенных ракет у побережья Йемена. По словам одного из источников, ракеты запустили йеменские повстанцы-хуситы. Однако неясно, целились ли они по эсминцу или хотели поразить другой объект.

«Энергетические рынки пристально следят за геополитическими событиями», - отметил управляющий партнер «Tyche Capital Advisors» Тарик Захир. По его словам, главным страхом для трейдеров является расширение конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС, а также потенциальное вмешательство Ирана.

«Перебои поставок являются главным страхом, и мы полагаем, что эти тревоги едва ли ослабнут в ближайшее время», - сказал Захир в интервью «MarketWatch».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги небольшим ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 97,1 рубля (+5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар перешёл к незначительному снижению.

Евро также дешевеет. Рубль растёт к бивалютной корзине.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 96,9786 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подешевел на 7,14 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился на 23,56 копейки и составил 102,5644 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 32,88 копейки, евро - на 6,11 копейки.

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