Цены на нефть поднимаются, рубль снижается на фоне санкционного давления

Сегодня цены на нефть поднимаются на ожиданиях увеличения спроса в Китае благодаря объявленным властями страны планам стимулирования экономики. Поддержку рынку также оказывает решение США начать восполнение стратегического нефтяного резерва (SPR), о котором министерство энергетики страны объявило в минувшую пятницу, отмечает агентство «Bloomberg».

Как пишет finmarket.ru, власти КНР в конце прошлой недели объявили о намерении сфокусироваться на стимулировании экономического роста в 2023 году. Руководство страны пообещало принять меры для содействия увеличению внутреннего спроса, обозначив это в качестве приоритетной задачи на предстоящий год, сообщило «Синьхуа».

Кроме того, Пекин намерен поддерживать частный бизнес и рынок жилья.

«Тот факт, что Китай объявляет стимулирование внутреннего потребления экономическим приоритетом на 2023 год, улучшает наши ожидания в отношении перспектив спроса на нефть», - говорит аналитик «Saxo Capital Markets» в Сингапуре Чару Чанана, слова которой приводит «Bloomberg».

По данным Московской биржи, рубль в начале торговой сессии понедельника снижается к доллару, мало меняется к юаню и символически подрастает к евро: доллар в моменте поднимался выше 65 рублей – впервые с 30 мая, затем немного откатился, юань торгуется по 9,273 рубля, а евро — по 69,05 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.06 мск растёт на 33 копейки — до 64,98 рубля и уже максимально поднимался до 65,2 рубля. Курс юаня снижается на 0,6 копейки, до 9,273 рубля, евро перешёл к символическому снижению и теряет 5 копеек, до 69,05 рубля, хотя на старте торгов подрастал на 7 копеек к уровню закрытия пятницы.