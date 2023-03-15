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Мурманская область. Арктика (16+)15.03.23 10:30

Цены на нефть поднимаются, рубль стабилен на фоне спокойствия на мировых рынках

Цены на нефть поднимаются в среду после падения накануне до минимумов с декабря прошлого года на возросших опасениях рецессии в США в результате проблем в банковском секторе.

«Нефтяной рынок ведёт себя так, будто рецессия в экономике неизбежна, - отмечает аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн, слова которого приводит «Market Wach». - С учётом сигналов увеличения спроса в Китае и отката доллара США, можно было бы ожидать, что нефть выдержит все эти экономические потрясения».

Как пишет finmarket.ru, ОПЕК вчера сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,3 млн б/с. Организация чуть повысила прогнозы для первых трёх кварталов 2023 года и понизила для четвёртого. Как говорится в ежемесячном отчёте, более активный рост спроса в Китае компенсирует спад в США и Европе.

В среду Международное энергетическое агентство (МЭА) обнародует свой обзор.

По данным Московской биржи, доллар США слабо менялся на старте торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75,3 рубля (-2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжил небольшое снижение, тем временем евро незначительно дорожает. Рубль стабилен на фоне спокойствия на мировых рынках.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 75,2718 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подешевел на 4,82 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 17,58 копейки. и составил 80,8283 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 7,91 копейки, евро - на 13,91 копейки.

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