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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.22 10:30

Цены на нефть поднимаются, рубль умеренно укрепляется

Цены на нефть поднимаются в понедельник, трейдеры оценивают итоги визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, а также сигналы, касающиеся баланса спроса и предложения на мировом рынке.

Как сообщает finmarket.ru, Байден заявил по итогам визита, что обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок. Политик добавил также, что ждёт от Саудовской Аравии «дальнейших шагов в ближайшие недели».

«Срок действия договоренностей ОПЕК+ по квотам на добычу нефти истекает в сентябре, и рынок будет фокусироваться на том, что произойдёт дальше, - отмечает управляющий партнер «SPI Asset Management! Стивен Иннес, слова которого приводит агентство «Bloomberg». - Я не удивлюсь, если на сентябрьском заседании, или даже раньше, будет предпринято что-то, что позволит странам, имеющим свободные добывающие мощности, увеличить добычу».

Цены на нефть опускались с середины июня на опасениях рецессии в мировой экономике и, соответственно, снижения спроса на топливо.

Курс евро к доллару в понедельник утром в целом стабилен, инвесторы ожидают повышение Европейским центральным банком (ЕЦБ) ключевой ставки на грядущем заседании впервые за почти десятилетие на фоне рекордной инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры ожидают на неделе решение Европейского центрального банка по ключевой ставке. Регулятор ранее уже заявлял, что намерен повысить свои ключевые ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании совета управляющих. Повышение может стать первым с 2011 года.

По данным Московской биржи, российский рубль в начале торгов понедельника умеренно укрепляется: доллар опустился до 57,01 рубля, евро — до 57,66 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.04 мск снижался на 15 копеек, до 57,01 рубля, евро — на 30 копеек, до 57,66 рубля.

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