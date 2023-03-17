Цены на нефть поднимаются, стоимость доллара к другим основным мировым валютам снижается

Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю существенным снижением на фоне общего падения аппетита к риску на мировых рынках из-за ситуации в банковском секторе США. С начала этой недели как Brent, так и WTI, подешевели более чем на 10%, что является наихудшей недельной динамикой для рынка с начала текущего года.

Как пишет finmarket.ru, трейдеры внимательно следят за ОПЕК+, полагая, что страны картеля могут принять меры в ответ на падение рынка, отмечает агентство «Bloomberg».

«Внешние факторы продолжают диктовать условия нефтяному рынку, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в «ING Groep NV». - Проблема спада на рынке, вероятно, вызывает опасения у ОПЕК+, однако вряд ли стоит ждать от неё быстрых действий. Скорее ОПЕК+ дождётся, пока ситуация успокоится».

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман и вице-премьер РФ Александр Новак в четверг подтвердили приверженность своих стран решению, принятому ОПЕК+ в октябре 2022 года, - о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.

Днём ранее саудовский принц сказал в интервью «Energy Intelligence», что нефтяной рынок подвержен очень большой неопределенности, поэтому ОПЕК+ не намерена менять параметры сделки, принятые в октябре прошлого года.

По данным Московской биржи, доллар начал торги слабым снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 76,385 рубля (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,45 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар немного усилил снижение.

Евро также дешевеет.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 76,3146 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар снизился на 8,54 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился на 7,36 копейки и составил 81,1064 рубля. К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 9,49 копейки, евро - на 3,54 копейки.

Стоимость доллара к другим основным мировым валютам в пятницу утром снижается на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов.