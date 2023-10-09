Цены на нефть подскочили, но курс рубля меняется незначительно

Цены на нефть подскочили в понедельник на фоне атаки радикальной палестинской группировки ХАМАС на Израиль.

Как пишет finmarket.ru, обострение ситуации на Ближнем Востоке создаёт риск сокращения поставок нефти из региона, отмечает «Market Watch». «Исторический анализ показывает, что цены на нефть демонстрируют тенденцию к устойчивому росту вслед за кризисами на Ближнем Востоке», - говорит управляющий директор «SPI Asset Management» Стивен Иннес.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля.

По последним данным, число погибших в Израиле от атак бойцов радикальной палестинской группировки ХАМАС превысило 600 человек, сообщила в воскресенье «The Times of Israel». Среди погибших - мирные жители и десятки полицейских и военных. Кроме того, 2048 человек ранены. Израильские власти полагают, что палестинские боевики захватили не менее сотни заложников на израильской территории и отвезли их в Газу.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в связи с масштабными атаками ХАМАС. Власти Израиля официально перевели страну в состояние войны.

Газета «The Wall Street Journal» сообщила со ссылкой на информированные источники, что нынешние действия ХАМАС против Израиля были спланированы заранее при содействии Ирана. Если участие Ирана подтвердится, США могут ужесточить контроль за соблюдением санкций в отношении экспорта нефти из страны, отмечает «Market Watch».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги на уровне закрытия 6 октября. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 100,41 рубля (0 копеек к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар перешёл к слабому росту, евро также незначительно дорожает.

Рубль меняется незначительно с учётом слабой активности инвесторов на биржевых площадках.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 100,5148 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 10,98 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 14,85 копейки и составил 105,9210 рубля.

К официальному курсу американская валюта подросла на 2,37 копейки, евро снизился на 8,90 копейки.