Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ могут быть включены в границы нового Ленинградского военного округаФилиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» ночью 16 октября проведёт проверку и тестирование системы оповещения ГО и ЧС посредством передачи в эфир
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.10.23 10:30

Цены на нефть подскочили, но курс рубля меняется незначительно

Цены на нефть подскочили в понедельник на фоне атаки радикальной палестинской группировки ХАМАС на Израиль.

Как пишет finmarket.ru, обострение ситуации на Ближнем Востоке создаёт риск сокращения поставок нефти из региона, отмечает «Market Watch». «Исторический анализ показывает, что цены на нефть демонстрируют тенденцию к устойчивому росту вслед за кризисами на Ближнем Востоке», - говорит управляющий директор «SPI Asset Management» Стивен Иннес.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля.

По последним данным, число погибших в Израиле от атак бойцов радикальной палестинской группировки ХАМАС превысило 600 человек, сообщила в воскресенье «The Times of Israel». Среди погибших - мирные жители и десятки полицейских и военных. Кроме того, 2048 человек ранены. Израильские власти полагают, что палестинские боевики захватили не менее сотни заложников на израильской территории и отвезли их в Газу.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в связи с масштабными атаками ХАМАС. Власти Израиля официально перевели страну в состояние войны.

Газета «The Wall Street Journal» сообщила со ссылкой на информированные источники, что нынешние действия ХАМАС против Израиля были спланированы заранее при содействии Ирана. Если участие Ирана подтвердится, США могут ужесточить контроль за соблюдением санкций в отношении экспорта нефти из страны, отмечает «Market Watch».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги на уровне закрытия 6 октября. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 100,41 рубля (0 копеек к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар перешёл к слабому росту, евро также незначительно дорожает.

Рубль меняется незначительно с учётом слабой активности инвесторов на биржевых площадках.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 100,5148 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 10,98 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 14,85 копейки и составил 105,9210 рубля.

К официальному курсу американская валюта подросла на 2,37 копейки, евро снизился на 8,90 копейки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кардиохирурги Манолис Чармадов и Сергей Штольдер: большая операция или стентирование? Есть ли жизнь после операции на сердце?Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯ
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
05.10.23 21:00
Добрый вечер, педагоги, учителя-предметники и жители города-героя. От своего имени и имени всего прославленного коллектива МБОУ Кадетской школы города Мурманска поздравляем учителя ИКТ Вячеслава Алекс
Комментарий к новости:В областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска 2023»
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
-Правовая консультация (18+)Изменения в воинском учёте: о чём надо знать работникам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире12:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)13:00«Акватория». Художественный сериал, 17 серия (16+)13:45Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Нестандартные подработки: творческий подход как источник дохода-PRO Валюту (16+)Цены на нефть подскочили, но курс рубля меняется незначительно-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 октября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)От денежного довольствия и пенсии военных до маркировки пива: законы, вступающие в силу в октябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика