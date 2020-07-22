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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.20 10:30

Цены на нефть пошли на снижение, рубль это сразу почувствовал

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются после публикации данных Американского института нефти (API) о неожиданном скачке запасов сырья в США на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщил API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 17 июля подскочили на 7,5 миллиона баррелей. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Эксперты полагают, что статистика должна показать сокращение запасов за неделю на 2,1 миллиона баррелей.

Трейдеры также обратили внимание на слова президента США Дональда Трампа о вероятном ухудшении ситуации с коронавирусом в стране.

По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в Штатах выявили 3,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 140 тысяч человек. Во всем мире число заражений превышает 14,7 миллиона, более 610 тысяч пациентов умерли. Опасения по продолжению пандемии в США усиливают беспокойство за перспективы восстановления мировой экономики в целом и спроса на нефть в частности.

«Прогноз по нефтяному спросу получил двойной удар: с тем, что может стать сильнейшим ростом запасов с конца мая… и брифингом Трампа о вирусе», — прокомментировал агентству «Рейтер» старший рыночный аналитик «OANDA» Эдвард Мойа.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 70,7098 рубля. По отношению к последней сделке 21 июля доллар почти не изменился: подрос на полкопейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 25,70 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 3,46 копейки и составил 81,5621 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 31,22 копейки.

 

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