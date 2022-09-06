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Мурманская область. Арктика (16+)06.09.22 10:30

Цены на нефть пошли вниз, доллар США дешевеет, евро, напротив, растёт

Нефть Brent дешевеет во вторник после подъёма накануне на решении ОПЕК+ о незначительном сокращении добычи нефти. Нефть WTI дорожает.

В США основные торги в понедельник не проводились из-за выходного дня (День труда).

Как сообщает finmarket.ru, давление на рынок во вторник оказывают новости о расширении карантинных ограничений в Китае, усиливающие опасения рынка в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в КНР. Помимо Чэнду, столицы провинции Сычуань, локдаун был введён в городе Гуйян с населением в 6 млн человек, находящемся в провинции Гуйчжоу.

«Сокращение добычи ОПЕК+ вряд ли можно считать событием с точки зрения баланса спроса и предложения, - отмечает аналитик «ING Groep NV» в Сингапуре Уоррен Паттерсон, слова которого приводит агентство «Bloomberg». - Я полагаю, что ситуация на рынке по-прежнему будет определяться опасениями в отношении перспектив спроса на нефть, особенно с учётом того, что всё больше городов Китая закрывается на карантин».

Как сообщалось, министры стран ОПЕК+ 5 сентября приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки по отношению к сентябрю.

А в это время доллар США дешевеет относительно евро и фунта стерлингов на торгах во вторник, но укрепляется в паре с иеной.

«Прекращение поставок российского газа в Европу означает, что экономика Германии и всей еврозоны немедленно окажется в рецессии», - отмечает аналитик «Liberum Capital» Йоахим Клемент, слова которого приводит агентство «Bloomberg».

Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, поднимет ключевые процентные ставки в четверг сразу на 75 базисных пунктов (б.п.), чего еще не было в его истории.

По данным Московской биржи, доллар США дешевеет, евро, напротив, растёт. Рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.   Курс доллара в начале торгов вторника снижается на 3 копейки — до 60,84 рубля, евро растёт на 37 копеек, до 60,5 рубля.

 

 

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