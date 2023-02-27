Цены на нефть пошли вниз, доллар США начал торги небольшим ростом

Нефть сегодня дешевеет после достаточно сильного роста по итогам предыдущих торгов. Опубликованные в пятницу в США данные указали на сохранение высокого уровня инфляции в стране.

Как пишет finmarket.ru, это может подтолкнуть Федеральную резервную систему к более значительному подъёму процентных ставок, что окажет негативное влияние на американскую экономику. Рецессия, в свою очередь, приведёт к сокращению спроса на топливо, отмечают аналитики.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в январе увеличился на 0,6% относительно предыдущего месяца - максимальный прирост за полгода, а в годовом выражении повысился на 5,4%, сообщило министерство торговли в пятницу. В декабре он поднялся на 0,2% и 5,3% соответственно.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился на 0,6% за месяц (в декабре - на 0,4%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,7% по сравнению с 4,6% в декабре. При этом аналитики ожидали менее значительного подъёма - на 0,4% и 4,3% соответственно.

По данным Московской биржи, курс рубля вернулся к росту против доллара, юаня и евро и прибавляет более 0,5%: американская валюта опустилась в район 75,6 рубля, китайская – ниже 10,9 рубля, европейская торгуется под отметкой в 80 рублей.

Курс доллара расчётами «завтра» на 8.04 мск снижается на 51 копейку, до 75,62 рубля, юаня — на 9 копеек, до 10,88 рубля, евро – на 52 копейки, до 79,86 рубля.

Рубль начал торги на позитивной ноте, однако затем перешёл к снижению: в первый час торгов доллар максимально поднимался до 76,49 рубля, юань – до 10,98 рубля, а евро подскакивал до 80,7 рубля. Однако отечественной валюте удалось вернуться в «зелёную зону»: по итогу первого часа торгов рубль растёт к эти инвалютам более чем на 0,6%.

Доллар США начал торги небольшим ростом, рубль слегка терял на фоне негативного внешнего фона.