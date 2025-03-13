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Мурманская область. Арктика (16+)13.03.25 10:30

Цены на нефть пошли вниз, доллар США стабилен к евро и фунту, дешевеет к иене

Цены на нефть слабо снижаются утром в четверг после активного роста накануне, вызванного ослаблением доллара США и данными о падении запасов продуктов нефтепереработки в Штатах.

Как отмечает finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,45 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Эксперты ожидали более существенного роста - на 2 млн баррелей.

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо меняется к евро и фунту стерлингов, снижается в паре с иеной.

Трейдеры оценивают статданные из США и ситуацию с пошлинами на импорт.

Как стало известно накануне, потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале увеличились на 2,8% относительно того же месяца прошлого года, тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,9%. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с январскими 3%.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 18-19 марта.

Тем временем власти Канады объявили о введении пошлины в размере 25% на импорт ряда американских товаров объёмом около $20 млрд в год в ответ на введенные президентом США Дональдом Трампом 25-процентные пошлины на канадскую сталь и алюминий.

Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что запланированное повышение тарифов на импорт стали и алюминия из Канады до 50% откладывается. Ранее Трамп планировал удвоить импортные пошлины на канадские металлы в ответ на решение провинции Онтарио ввести 25-процентный тариф на экспорт электроэнергии в США.

Евро по данным на 9.33 мск стоил $1,0883 по сравнению с $1,0888 на закрытие торгов в среду. Фунт стерлингов торговался на то же время на уровне $1,2959 по сравнению с $1,2963 по итогам минувшей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,49/92,27 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 10 копеек, средний курс продажи вырос на 35 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 88,4-88,5 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает в начале торгов на Московской бирже, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,9895 рубля (+5,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,53 копейки выше уровня действующего официального курса.

 

 

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