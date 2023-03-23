Цены на нефть пошли вниз, курс доллара снижается к другим основным мировым валютам

Цены на нефть снижаются сегодня утром после роста по итогам предыдущей сессии. Инвесторы оценивают действия Федеральной резервной системы, а также данные о запасах топлива в США, пишет «Trading Economics».

Как сообщает finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей - до 481,18 млн, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики. Это максимальный показатель с мая 2021 года. Между тем резервы бензина упали на 6,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей.

Аналитики ожидали сокращения запасов нефти на 5,5 млн баррелей, бензина - на 2 млн баррелей и дистиллятов - на 1,3 млн баррелей, согласно результатам опроса «S&P Global Commodity».

Федрезерв по итогам заседания, завершившегося в среду, повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов. Теперь её диапазон составляет 4,75-5% годовых - это максимум с сентября 2007 года. Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не ожидает снижения ставки в текущем году. В то же время он допустил, что если инфляция окажется слишком устойчивой, то ставка может быть повышена сильнее, чем ожидается в настоящее время.

По данным Московской биржи, доллар США умеренно снижался на старте торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 76,78 рубля (-27,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). К уровню действующего официального курса доллар снизился на 17,36 копейки. Через час торгов доллар продолжал дешеветь, тем временем евро дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 76,7531 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар снизился на 30,44 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 45,55 копейки и составил 83,6530 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта понизилась 20,30 копейки, евро вырос на 68,60 копейки.

Курс доллара в четверг утром снижается к другим основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.