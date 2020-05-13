Цены на нефть пошли вниз, за ними тянется и рубль

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США, свидетельствуют данные торгов. Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 7,58 миллиона баррелей, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидающих рост в 5 миллионов баррелей.

А официальные данные на этот счёт американского Министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 4,147 миллиона баррелей.

Цены на нефть также оказываются под давлением опасений по поводу возможности второй волны заражений коронавирусом в странах, которые начинают ослаблять карантин. 12 мая глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предупредил, что поспешное снятие мер карантинного контроля грозит новыми вспышками коронавируса и в конечном итоге замедлит восстановление экономики.

«В то время как рынок стал чувствовать себя более комфортно с точки зрения уравнения спроса и предложения, внимание будет по-прежнему сконцентрировано вокруг рисков ослабления ограничений», - сказал агентству «Рейтер» аналитик «AxiCorp» Стивен Иннес.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,48 рубля. По отношению к последней сделке 12 мая доллар подешевел на 23 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 4,74 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился к последней сделке на 25,25 копейки и составил 79,6775 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар вырос. Рост составил 23,81 копейки.