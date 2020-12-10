Цены на нефть «поверили» в вакцину от коронавируса

Цены на нефть в четверг утром растут на фоне продолжающегося оптимизма, вызванного новостями вокруг вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Новости, связанные с вакциной, рождают оптимизм вокруг восстановления спроса на сырьё. В то же время в краткосрочной перспективе котировки нефти остаются под давлением на фоне текущего нарушенного баланса спроса и предложения. Так, коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю, поднялись на 15,2 миллиона баррелей, или на 3,1%. При этом аналитики ожидали снижения показателя.

«Оптимизм по поводу вакцины преобладает и продолжает ограничивать любые серьёзные негативные факторы», — приводит агентство «Рейтер» слова аналитика «Axi» Стивена Иннеса.

Кроме того, небольшую поддержку ценам на нефть оказывают новости из Ирака. В среду на двух нефтяных скважинах в юго-западной части провинции Киркук произошли взрывы. Аналитики «ANZ», на которых ссылается агентство, отмечают, что, несмотря на то, что скважины небольшие, это вызвало некоторые опасения за перебои в добыче.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,8340 рубля. По отношению к последней сделке 9 декабря доллар подешевел на 2,60 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 52,83 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 1,43 копейки и составил 89,2307 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, вырос. Рост составил 28,89 копейки.