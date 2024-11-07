Цены на нефть повышаются, а доллар США дешевеет к основным валютам

Цены на нефть повышаются сегодня после снижения по итогам предыдущей сессии. Трейдеры следят за ураганом «Рафаэль», приближение которого вынуждает добывающие компании, работающие в Мексиканском заливе, эвакуировать персонал и приостанавливать производство.

По оценкам экспертов, это может привести к сокращению добычи в регионе на 1,7 млн баррелей в сутки, сообщает «Trading Economics».

Как отмечает finmarket.ru, накануне цены на нефть опустились на фоне укрепления доллара США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Давление на рынок также оказали данные о росте запасов энергоносителей в США.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,149 млн баррелей - до 427,66 млн баррелей, сообщило министерство энергетики Штатов. Резервы бензина выросли на 412 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,95 млн баррелей.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов после скачка накануне на итогах президентских выборов в Штатах, победителем которых стал кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

В ходе предвыборной кампании 78-летний Трамп обещал оживить экономику США и улучшить условия жизни американцев. Среди озвученных им планов - снижение налогов для бизнеса, подъём импортных пошлин, смягчение регуляторных ограничений, в том числе в финансовом и нефтегазовом секторах, а также борьба с миграцией и повышение доступности жилья.

Внимание трейдеров в четверг направлено на заседание ФРС, итоги которого будут подведены в 22.00 мск. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных «Trading Economics», предполагает, что американский ЦБ опустит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых.

По состоянию на 9.20 мск курс евро увеличился до $1,0744 по сравнению с $1,0729 на закрытие предыдущей сессии. Фунт стерлингов подорожал до $1,2929 с $1,2879 накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 95,29/98,99 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 8 копеек, средний курс продажи упал на 29 копеек. Лучшие курсы покупки составили 97,6-97,5 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 97,5-97,6 рубля за доллар.

В начале торгов на Московской бирже китайский юань чуть подрастает. Рубль немного дешевеет, несмотря на небольшую позитивную динамику на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,617 рубля (+1,95 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,25 копейки ниже уровня действующего официального курса.