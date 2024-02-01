Цены на нефть повышаются, а к официальному курсу американская валюта и евро подорожали

Цены на нефть повышаются в четверг после падения накануне на данных о росте запасов в США.

Как пишет finmarket.ru, в минувшие выходные стало известно о гибели трёх американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Трейдеры ждут ответных мер США, опасаясь дальнейшего разрастания конфликта в регионе.

«В целом рынок сохраняет осторожность, ожидая мер Вашингтона в ответ на атаку на базу в Иордании, а также того, как будет дальше реагировать Иран», - говорится в обзоре аналитиков «ING», который цитирует «Market Watch».

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал неожиданный рост запасов нефти в стране и увеличение добычи.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей - до 421,91 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные «Bloomberg», в среднем прогнозировали снижение резервов на 1,1 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась, превысив отметку в 13 млн баррелей в сутки.

В январе цены на нефть выросли впервые за 4 месяца на фоне нападений хуситов на суда в Красном море и ответных мер США и их союзников. Brent подорожала за месяц на 6,1%, WTI - на 5,9%.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги умеренным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,215 рубля (+19,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает незначительно дорожать, евро слабо снижается.

Рубль стабилен к бивалютной корзине.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,1792 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар увеличился на 15,17 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 17,05 копейки и составил 97,4045 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 51,14 копейки, евро - на 28,96 копейки.