Цены на нефть повышаются, а рубль после небольшого роста на старте торгов ушёл в минус

Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник после падения по итогам предыдущей сессии. Трейдеры в том числе ждут заседаний крупных центробанков, пишет агентство «Bloomberg».

Федеральная резервная система (ФРС) США подведёт итоги двухдневного заседания в среду на фоне устойчиво высокой инфляции в Штатах. В четверг решение по поводу ключевой ставки примет Банк Англии.

Как сообщает finmarket.ru, поддержку нефти оказывает ослабление доллара, которое делает цены на сырьевые товары более привлекательными для инвесторов.

Тем временем в годовом обзоре ОПЕК говорится, что ежегодный рост спроса на нефть в мире до 2025 года в среднем будет составлять 2,1 млн б/с, в последующие 10 лет он замедлится и стабилизируется к 2035 году.

Согласно отчёту, в 2022 году потребление нефти в мире вырастет до 100,3 млн б/с после 96,9 млн б/с в 2021 году. Далее спрос будет значительно увеличиваться год от года вплоть до 2025-го: в среднем на 2,1 млн б/с.

Общая квота на добычу нефти стран ОПЕК+ с ноября снижается на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнями августа (совпадает с квотами октября - ИФ).

Решение было принято альянсом на прошедшем 5 октября заседании, состоявшемся в очном формате впервые за более чем два года.

Рубль после небольшого роста на старте торгов ушёл в минус к доллару, теряет к евро и стабилен к юаню: инвалюты торгуются около 61,57 рубля, 61,05 рубля и 8,38 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.06 мск повышался на 9 копеек — до 61,57 рубля, евро — на 18 копеек, до 61,05 рубля, юань терял в пределах 1 копейки — до 8,38 рубля. Минутами ранее доллар максимально дешевел до 61,22 рубля.

Доллар США дешевеет относительно основных валют в ходе торгов во вторник, в центре внимания на этой неделе находятся заседания крупных центробанков.