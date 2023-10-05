Цены на нефть повышаются, а рубль слабо снижается

Цены на нефть повышаются во вторник после обвала до минимумов с конца августа по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) по итогам прошедшего в среду заседания подтвердили приверженность ранее принятым решениям. Комитет заявил, что продолжит внимательно оценивать рыночные условия, отметив готовность стран ОПЕК+ реагировать на изменения рынка и принимать дополнительные меры в любое время.

Перед заседанием Саудовская Аравия заявила, что сохраняет план добровольного сокращения добычи нефти до конца 2023 ода., но может пересмотреть его параметры в ноябре. Россия, в свою очередь заявила, что остаётся приверженной добровольному сокращению поставок нефти на мировые рынки в 300 тысяч б/с до конца текущего года, а в ноябре намерена оценить возможность увеличения или сокращения её производства.

Доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе и резкий скачок резервов бензина.

Коммерческие запасы нефти в Штатах уменьшились на 2,22 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных «S&P Global Commodity Insights», предусматривал их снижение на 1,4 млн баррелей. Запасы бензина подскочили на 6,48 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали их сохранения на прежнем уровне.

«Запасы бензина резко выросли, несмотря на пик сезона технического обслуживания НПЗ, и это говорит о слабом спросе», - отмечает аналитик «Kpler» Мэтт Смит, слова которого приводит «Market Watch».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 99,825 рубля (+24,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар замедлил рост, с евро сделок не было.

Рубль слабо снижается на фоне подешевевшей нефти и превалирующего спроса на валюту над предложением.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 99,6880 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар увеличился на 10,80 копеек. К официальному курсу американская валюта выросла на 24,35 копейки.

Доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов.

Ослаблению доллара, а также снижению доходностей «US Treasuries» с 16-летних максимумов, способствовал обнародованный накануне отчёт отраслевой организации ADP, показавший минимальный с января 2021 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре.