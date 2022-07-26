Цены на нефть повышаются, а рубль теряет позиции в начале торгов

Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник, продолжая подъём вторую сессию подряд на фоне опасений по поводу ограниченного предложения на глобальном рынке.

Как сообщает finmarket.ru, давление на котировки оказывает беспокойство по поводу состояния мировой экономики. Свежие статистические данные из США и Европы указывают на замедление экономической активности в этих регионах, в то время как Китай едва избежал экономического спада во втором квартале, пишет «Trading Economics».

В центре внимания рынка на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого американский ЦБ может вновь существенно повысить базовую процентную ставку. Серьёзное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом, по мнению многих экспертов, может привести к рецессии в экономике США.

Тем временем канадская «TC Energy» возобновила работу нефтепровода «Keystone Pipeline System», идущего из Канады в США, которая была приостановлена в середине июля, говорится в сообщении компании.

Мировые цены на нефть во вторник утром активно растут из-за беспокойства относительно нехватки предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

«Существуют явные проблемы с поставками, с которыми сталкивается рынок, из-за чего до конца года будет наблюдаться дефицит предложения. Инвесторы имеют дело с большим количеством неопределенности», — сказал агентству «Блумберг» глава отдела сырьевой стратегии «ING Groep NV.» Уоррен Паттерсон.

А в это время курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, снижается во вторник утром в ожидании публикации итогов заседания Федеральной резервной системы США 27 июля, свидетельствуют данные торгов. В четверг минторг США опубликует первую оценку ВВП страны прошлого квартала – аналитики прогнозируют, что американская экономика за этот период выросла на 0,4%. В первом квартале ВВП США снизился на 1,6%. Эти данные вкупе с решением Федрезерва могут прояснить вопрос влияния агрессивной монетарной политики на состояние экономики.

По данным Московской биржи, рубль теряет позиции в начале торгов: доллар поднимался выше 59 рублей впервые с 15 июля, евро подскакивал выше 60 рублей впервые с 11 июля, затем обе валюты несколько откатились от утренних максимумов. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.14 мск рос на 36 копеек — до 58,47 рубля, евро — на 3 копейки, до 59,25 рубля.

При этом доллар уже подскакивал до 59,23 рубля, евро — до 60,15 рубля.