Цены на нефть повышаются, американская валюта и евро к официальному курсу подросли

Цены на нефть повышаются во вторник после небольшого снижения по итогам предыдущей сессии. Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке после атаки Ирана на Израиль с применением ракет и беспилотников, большинство из которых были перехвачены ПВО.

Как пишет finmarket.ru, опасения трейдеров смягчил тот факт, что удар нанёс лишь минимальный ущерб Израилю, пишет «Barron's». Это несколько ослабило опасения дальнейшего разрастания конфликта между двумя странами.

Однако министр обороны Израиля Йоав Галант заявил шефу Пентагона Ллойду Остину, что у страны нет выбора, кроме как ответить на атаку Ирана, сообщил портал «Axios» со ссылкой на источники.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в понедельник также заявил, что Израиль «даст ответ».

Возможность прямого ответа Израиля «означает, что эта неопределенность и напряженность будет сохраняться какое-то время», заявил Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в «ING Groep NV». «Чем более серьёзной является эскалация конфликта, тем больше вероятность того, что он скажется на поставках нефти с Ближнего Востока», - отмечает эксперт.

Рынок уже учитываем премию за риск, «и, если реального сокращения поставок нефти не произойдёт, вероятность подъема цен к $100 за баррель ограничена», говорится в комментарии сырьевого аналитика «Saxo Bank» Оле Хансена для «Market Watch».

По данным Московской биржи, доллар начал торги во вторник ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,885 рубля (+13,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 29,59 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар ускорил рост, евро незначительно снижался.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 93,9959 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подрос на 24,59 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился на 2,97 копейки и составил 99,8053 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 40,68 копейки, евро подрос на 1,19 копейки.