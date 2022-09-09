Цены на нефть повышаются, доллар дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов

Цены на нефть сегодня повышаются, но завершают неделю снижением на фоне сигналов падения спроса в Китае и наличии достаточных объёмов сырья на мировом рынке. С начала этой недели как Brent, так и WTI подешевели более чем на 3%, в четверг цены опускались до минимумов с января.

Как сообщает finmarket.ru, накануне стало известно, что власти китайского города Чэнду, где проживает 21 млн человек, продлили действующий локдаун. По оценкам японского инвестбанка «Nomura», в 49 городах КНР действуют всевозможные карантинные меры, которые ограничивают передвижение в общей сложности 291,7 млн человек.

Данные Министерства энергетики США, опубликованные вчера, показали резкое увеличение запасов нефти в стране, что стало неожиданностью для аналитиков. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 8,85 млн баррелей - до 427,19 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Это максимальный недельный прирост с апреля. Эксперты, опрошенные «Bloomberg», в среднем ожидали снижения запасов на 1,9 млн баррелей.

Данные Минэнерго показали «огромное» увеличение запасов нефти в США, что спровоцировало снижение цен в четверг, отмечает редактор «Sevens Report Research» Тайлер Ричи.

Однако «рынок быстро стабилизировался, поскольку котировки фьючерсов уже находились около перепроданных уровней после резкого падения в среду», приводит слова эксперта «Market Watch».

А в это время в ходе сегодняшних торгов доллар дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов.

Трейдеры спокойно отнеслись к заявлениям председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который подтвердил, что американский ЦБ полностью сфокусирован на снижении темпов инфляции. Слабая реакция доллара на слова Пауэлла связана с тем, что трейдеры уже заложили в его стоимость очередное повышение базовой ставки Федрезервом на 75 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании, отмечает «Trading Economics».

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов пятницы повышается против доллара и теряет к евро: они торгуются в районе 60,6 и 61 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.03 мск снижается на 12 копеек, до 60,61 рубля, евро — растёт на 61 копейку, до 60,99 рубля.