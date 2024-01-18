Цены на нефть повышаются, доллар начал день снижением, евро дорожает

Цены на нефть эталонных марок в четверг повышаются из-за сохранения геополитической напряженности в регионе Красного моря.

Как сообщает finmarket.ru, кроме того, сильные холода в ряде регионов США стали причиной сокращения добычи на 650-700 тысяч баррелей в сутки в Северной Дакоте, одном из ведущих штатов страны по производству нефти, отмечает «Trading Economics».

США нанесли минувшей ночью очередные удары по объектам, используемым йеменскими хуситами для нападения на международные морские пути.

Как сообщает Московская биржа, доллар США не менялся на старте торгов в четверг. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,94 рубля (-1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 58,6 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар начал более активное снижение. Евро дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 88,3982 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подешевел на 55,18 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 6,82 копейки и составил 97,4345 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 4,42 копейки, евро - на 1,3814 рубля.