Мурманчан приглашают на встречуВ Мурманске традиционно купель будет организована на Семёновском озере с 18 на 19 января возле домика «моржей»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.01.24 10:30

Цены на нефть повышаются, доллар начал день снижением, евро дорожает

Цены на нефть эталонных марок в четверг повышаются из-за сохранения геополитической напряженности в регионе Красного моря.

Как сообщает finmarket.ru, кроме того, сильные холода в ряде регионов США стали причиной сокращения добычи на 650-700 тысяч баррелей в сутки в Северной Дакоте, одном из ведущих штатов страны по производству нефти, отмечает «Trading Economics».

США нанесли минувшей ночью очередные удары по объектам, используемым йеменскими хуситами для нападения на международные морские пути.

Как сообщает Московская биржа, доллар США не менялся на старте торгов в четверг. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,94 рубля (-1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 58,6 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар начал более активное снижение. Евро дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 88,3982 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подешевел на 55,18 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 6,82 копейки и составил 97,4345 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 4,42 копейки, евро - на 1,3814 рубля.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Дефицит кадров, рост зарплат и затраты на персонал — российский бизнес о кадровых планах на 2024 год
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире15:00«Битва за Ленинград». Документальный фильм (12+)16:30«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Где кадры для добывающей отрасли-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, доллар начал день снижением, евро дорожает-PRO Энергетику (18+)«АтомЭнергоСбыт» обеспечил 100-процентную собираемость платежей по итогам 2023 года-PRO ЖКХ (18+)На замену водоподогревателей в МКД Мурманска планируют выделить средства из резервного фонда-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика