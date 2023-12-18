Цены на нефть повышаются, доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть повышаются в понедельник на фоне опасений перебоев в поставках сырья через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.

Как пишет finmarket.ru, администрация Суэцкого канала заявила, что «внимательно следит» за ситуацией после сообщения США о 14 сбитых в субботу ударных беспилотниках йеменских хуситов, выпущенных по торговым судам. Ряд судоходных компаний, включая «A.P. Moeller- Maersk AS» и «Hapag-Lloyd» объявили о приостановке прохода своих судов через Красное море.

Красное море «является одним из важных направлений морских поставок нефти», на которое приходится порядка 10% глобальных потоков, говорит управляющий директор «Velandera Energy Partners» Маниш Радж.

По данным Московской биржи, доллар начал торги незначительным снижением.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,1825 рубля (-9,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар перешёл к слабому росту. Евро незначительно снижается.

Рубль стабилен в условиях ожидания сигналов к движению.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,3137 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подрос на 3,87 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился на 3,78 копейки и составил 98,5897 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 61,71 копейки, евро подорожал на 17,18 копейки.

Доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов на торгах в понедельник, дорожает в паре с иеной.