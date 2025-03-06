Цены на нефть повышаются, доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть повышаются в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, давление на рынок оказывают ожидания ослабления экономической активности в мире на фоне торговых войн, начатых президентом США Дональдом Трампом, а также сигналы роста предложения на рынке. Ранее на этой неделе страны ОПЕК+ подтвердили планы постепенного сворачивания действовавших ранее добровольных ограничений на добычу нефти.

«Торговая напряжённость между США и их ключевыми партнёрами влияют на котировки», - отмечает аналитик «Pepperstone» Квазар Элизундиа, слова которого приводит «The Wall Street Journal».

«Неопределенность, связанная с введением пошлин и ответными мерами, подрывает доверие, что будет способствовать ослаблению глобальной экономической активности и, соответственно, спроса на нефть», - говорит эксперт.

Между тем еженедельные данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали рост запасов нефти в стране. Коммерческие запасы на прошлой неделе увеличились на 3,614 млн баррелей - до 433,775 млн баррелей. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал их повышение на 900 тысяч баррелей, по данным «Trading Economics».

А в это время доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов на торгах в четверг, стабилен в паре с иеной.

Трейдеры продолжают следить за мерами торговой политики президента США Дональда Трампа. Опасения, что торговые войны приведут к ослаблению американской экономики, оказывают давление на доллар в последние дни, отмечает «Trading Economics».

Поддержку евро оказывают объявленные ранее Германией планы наращивания бюджетных расходов, которые могут улучшить перспективы роста экономики еврозоны, отмечает валютный аналитик «Rabobank» Джейн Фоли.

Лидер победившего на выборах блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц сообщил во вторник вечером, что основные центристские партии страны договорились о создании инфраструктурного фонда объёмом 500 млрд евро для инвестиций в транспорт, энергосистемы и жильё. Он также заявил, что Германия внесёт поправки в конституцию, чтобы освободить расходы на оборону и безопасность от бюджетных ограничений.

Внимание рынка в четверг направлено на заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Эксперты уверены, что регулятор вновь опустит ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Тем не менее, многие полагают, что ЕЦБ приближается к завершению цикла смягчения денежно-кредитной политики.

В пятницу будут опубликованы ключевые данные по американскому рынку труда за февраль.

По состоянию на 9.00 мск евро вырос к доллару на 0,19% и торгуется на уровне $1,0810 по сравнению с $1,0789 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,93/94,78 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 29 копеек, средний курс продажи вырос на 55 копеек. Лучшие курсы покупки составили 91,4-91,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 92,29-92,39 рубля за доллар.

Китайский юань растёт в начале торгов на Московской бирже. Рубль заметно дешевеет вслед за нефтью, котировки которой накануне упали до минимальных отметок с середины сентября. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,3485 рубля (+12,05 коп.ейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,95 копейки выше уровня действующего официального курса.