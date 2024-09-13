Акция «Зелёный рекорд» вновь пройдёт в МурманскеКоманда из Мурманской области заняла второе место на Всероссийской студенческой кибербитве
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.09.24 10:30

Цены на нефть повышаются, доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов

Цены на нефть повышаются в пятницу третью сессию подряд и завершают неделю в плюсе впервые за месяц. Участники рынка пытаются оценить последствия урагана «Франсин». Рост нефтяного рынка сдерживается опасениями в отношении перспектив глобального спроса, обрушившегося на побережье Луизианы в ночь со среды на четверг.

Как пишет finmarket.ru, аналитики, комментируя прогноз снижения темпов роста спроса в текущем году, отметили корректировку ожиданий по потреблению нефти в Китае. Теперь в МЭА ожидают, что спрос на нефть в КНР в 2024 году вырастет всего на 180 тысяч б/с, до 16,7 млн б/с. При этом ещё в начале года этот параметр оценивался в 700 тысяч б/с, а в прошлом месяце - около 300 тысяч б/с.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов.

Трейдеры оценивают итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), который накануне понизил базовую ставку по депозитам на 25 базисных пунктов, до 3,5%.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард не дала чёткого ответа на вопрос, когда ставки могут быть снижены в следующий раз. В частности, она сказала, что у ЕЦБ нет плана в отношении октябрьского заседания. При этом она отметила, что ожидает дальнейшего замедления инфляции в еврозоне.

Внимание рынка теперь смещается на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдёт на следующей неделе. Уверенность трейдеров в том, что американский ЦБ опустит ставку сразу на 50 базисных пунктов, растёт на фоне сигналов продолжающегося ослабления инфляции.

Вчера стало известно, что цены производителей в США (индекс PPI) в августе увеличились на 1,7% относительно того же месяца прошлого года, минимальными темпами за полгода. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,8%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность её снижения Федрезервом на 50 б.п. оценивается трейдерами в 41%, по данным «CME FedWatch».

По состоянию на 9.19 мск за евро давали $1,1078 против $1,1074 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,15/92,1 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 7 копеек, средний курс продажи упал на 76 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,2-90,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 91,2-91,3 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет перед решением Банка России по ключевой ставке. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,758 рубля (+2,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,18 копейки выше уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: чем теперь грозит просрочка по платёжкам услуг ЖКХ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Космическая одиссея Алексея Леонова. К 85-летию космонавта». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: продовольственные товары в августе подешевели на 0,01%, а в годовом сравнении - подорожали на 9,72%-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)АО «Мурманэнергосбыт» исполнилось 15 лет-PRO ЖКХ (18+)На котельной «Северная» завершился монтаж нового оборудования-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Росфинмониторинг намерен получать данные об имуществе граждан без их ведома
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика