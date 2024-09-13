Цены на нефть повышаются, доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов

Цены на нефть повышаются в пятницу третью сессию подряд и завершают неделю в плюсе впервые за месяц. Участники рынка пытаются оценить последствия урагана «Франсин». Рост нефтяного рынка сдерживается опасениями в отношении перспектив глобального спроса, обрушившегося на побережье Луизианы в ночь со среды на четверг.

Как пишет finmarket.ru, аналитики, комментируя прогноз снижения темпов роста спроса в текущем году, отметили корректировку ожиданий по потреблению нефти в Китае. Теперь в МЭА ожидают, что спрос на нефть в КНР в 2024 году вырастет всего на 180 тысяч б/с, до 16,7 млн б/с. При этом ещё в начале года этот параметр оценивался в 700 тысяч б/с, а в прошлом месяце - около 300 тысяч б/с.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов.

Трейдеры оценивают итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), который накануне понизил базовую ставку по депозитам на 25 базисных пунктов, до 3,5%.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард не дала чёткого ответа на вопрос, когда ставки могут быть снижены в следующий раз. В частности, она сказала, что у ЕЦБ нет плана в отношении октябрьского заседания. При этом она отметила, что ожидает дальнейшего замедления инфляции в еврозоне.

Внимание рынка теперь смещается на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдёт на следующей неделе. Уверенность трейдеров в том, что американский ЦБ опустит ставку сразу на 50 базисных пунктов, растёт на фоне сигналов продолжающегося ослабления инфляции.

Вчера стало известно, что цены производителей в США (индекс PPI) в августе увеличились на 1,7% относительно того же месяца прошлого года, минимальными темпами за полгода. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,8%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность её снижения Федрезервом на 50 б.п. оценивается трейдерами в 41%, по данным «CME FedWatch».

По состоянию на 9.19 мск за евро давали $1,1078 против $1,1074 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,15/92,1 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 7 копеек, средний курс продажи упал на 76 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,2-90,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 91,2-91,3 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет перед решением Банка России по ключевой ставке. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,758 рубля (+2,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,18 копейки выше уровня действующего официального курса.