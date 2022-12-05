Цены на нефть повышаются, доллар США дешевеет относительно евро и британского фунта стерлингов

Цены на нефть повышаются на фоне решения ОПЕК+ сохранить действующие квоты на добычу нефти. Согласно сообщению ОПЕК+, принятое 5 октября 2022 года решение о снижении квот на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки с ноября было «ретроспективно признано участниками рынка необходимым и правильным курсом действий по стабилизации мировых нефтяных рынков».

Как пишет finmarket.ru, тем временем Совет ЕС принял в субботу решение установить верхний предел цен на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в РФ или экспортируются из неё, на уровне $60 за баррель. Ограничение вступает в силу с этого понедельника.

Функционирование механизма ограничения цен будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января 2023 года, с учётом изменений на рынке. Лимит будет устанавливаться не менее чем на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных МЭА.

В свою очередь, Россия уже заявила, что прорабатывает механизм запрета на применение новых санкций ЕС, а также напомнила, что не исключает снижения нефтедобычи.

По данным Московской биржи, рубль в начале торговой сессии понедельника показывает рост к доллару, но снижается к юаню и евро: доллар по 61,91 рубля, юань — 8,84 рубля, евро — 65,05 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.07 мск снижается на 9 копеек, до 61,91 рубля, юаня — прибавляет 3,5 копейки, до 8,84 рубля, евро растёт на 5 копеек, до 65,05 рубля.

Доллар США дешевеет относительно евро и британского фунта стерлингов и дорожает в паре с японской иеной в ходе торгов в понедельник. Доллар снижается на фоне роста спроса на рисковые активы в связи с оптимизмом по поводу смягчения позиции Китая в отношении борьбы с коронавирусом, пишет Trading Economics.

Кроме того, давление на доллар оказывают ожидания относительно того, что Федеральная резервная система (ФРС) США замедлит темпы повышения процентных ставок.