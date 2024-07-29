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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.24 10:30

Цены на нефть повышаются, доллар США незначительно снижается к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть повышаются в понедельник на фоне роста напряжённости на Ближнем Востоке.

Как сообщает finmarket.ru, самолёты израильских ВВС в минувшее воскресенье совершили серию налётов на юг Ливана и подвергли бомбардировке четыре города, сообщило турецкое информагентство «Anadolu» со ссылкой на ливанские СМИ.

Газета «The Jerusalem Post» со ссылкой на ливанские источники сообщает, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) «осуществила массированный артиллерийский обстрел целей в различных районах Ливана». Атаки стали ответом на ракетный удар по населённому пункту Мадждаль-Шамс на контролируемых израильской стороной Голанских высотах.

«Беспокойство относительно перспектив спроса в начале этой недели уступит место усиливающимся геополитическим рискам на Ближнем Востоке, поскольку конфликт между Израилем и Хезболлой обостряется», - отмечает аналитик «Commonwealth Bank of Australia» Вивек Дхар.

Снижению цен на нефть способствовал и рост опасений в отношении падения спроса на нефть в Китае в связи с сигналами ослабления экономики КНР.

Доллар США незначительно снижается к евро и фунту стерлингов на торгах в понедельник, заметно дешевеет в паре с иеной.

На этой неделе трейдеры ждут заседаний Федеральной резервной системы (ФРС), Банка Англии и Банка Японии.

Рынок уверен, что Федрезерв не станет менять базовую процентную ставку на этой неделе, и приступит к смягчению денежно-кредитной политики в сентябре, отмечает «Trading Economics». Инвесторы будут ждать от ФРС сигналов о том, как быстро регулятор намерен снижать ставку в ближайшие месяцы.

Небольшие изменения в риторике ФРС или её председателя Джерома Пауэлла могут оказать серьёзное влияние на финансовые рынки, отмечает валютный аналитик «Commonwealth Bank of Australia» Кристина Клифтон. Неожиданно «ястребиные» или «менее голубиные» сигналы от ФРС поддержат доллар, говорит Клифтон, слова которой приводит «The Wall Street Journal».

Трейдеры полагают, что Банк Англии может опустить базовую ставку на 25 базисных пунктов - до 5% годовых на предстоящем заседании. При этом, сигналы сохранения устойчивой инфляции в сфере услуг могут удержать британского регулятора от этого шага, пишет газета «Financial Times».

Консенсус-прогноз экспертов предполагает повышение ключевой ставки Банком Японии на 10 б.п. на предстоящем заседании, по данным «Trading Economics». Рынок также ждёт, что японский ЦБ объявит о сворачивании программы выкупа облигаций.

По состоянию на 9.27 мск евро подрос к доллару на 0,04% и торгуется на уровне $1,0860 по сравнению с $1,0856 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,35/88,6 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 100 копеек, средний курс продажи упал на 55 копеек.

Лучшие курсы покупки составили 87,3-87,2 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 88,3-88,4 рубля за доллар.

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