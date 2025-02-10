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Мурманская область. Арктика (16+)10.02.25 10:30

Цены на нефть повышаются, доллар США растёт к евро и иене

Цены на нефть повышаются в понедельник после снижения по итогам предыдущей недели.

Как отмечает finmarket.ru, в центре внимания трейдеров остаются действия президента США Дональда Трампа. В выходные Трамп заявил о намерении ввести пошлины в 25% на все поставки стали и алюминия в США. Кроме того, он пообещал ввести ответные меры в отношении стран, облагающих пошлинами американские товары.

Трейдеры опасаются, что торговые войны, которые инициирует Трамп, приведут к существенному ослаблению глобального экономического роста и, соответственно, спроса на нефть, пишет «Market Watch».

Китай с понедельника вводит дополнительную пошлину в размере 15% на импорт сжиженного природного газа и угля из США, а также 10-процентную пошлину на импорт нефти. Кроме того, в КНР с этого дня начинает действовать дополнительная пошлина в 10% на ввоз сельскохозяйственной техники, многолитражных автомобилей и пикапов из США.

Такие меры приняты Пекином в ответ на действия Трампа, обложившего дополнительной 10-процентной пошлиной все поставляемые в Штаты китайские товары с 4 февраля.

«Рынок в значительной мере сосредоточен на ожиданиях ослабления спроса на нефть в связи с усилением торговой напряженности», - говорит сырьевой аналитик «ANZ Group» Сони Кумари. «Тем не менее, политика Трампа будет поддерживать нефть», - считает эксперт, объясняя это ожиданиями расширения санкций в отношении России и Ирана.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 2,1%.

Доллар США повышается к евро и иене, стабилен к фунту стерлингов на торгах в понедельник.

Трейдеры оценивают новые заявления президента США Дональда Трампа. Эксперты опасаются, что торговые войны приведут к усилению инфляции в США и ограничат возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает «Trading Economics».

Внимание рынка на этой неделе направлено на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената и комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Кроме того, трейдеры ждут январских данных о динамике инфляции в Штатах.

Китай с понедельника вводит дополнительную пошлину в размере 15% на импорт сжиженного природного газа и угля из США, а также 10-процентную пошлину на импорт нефти. Кроме того, в КНР с этого дня начинает действовать дополнительная пошлина в 10% на ввоз сельскохозяйственной техники, многолитражных автомобилей и пикапов из США.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в январе выросли на максимальные с августа прошлого года 0,5% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ). Инфляция в стране фиксируется по итогам двенадцатого месяца подряд.

По состоянию на 9.04 мск евро снизился к доллару на 0,12% и торгуется на уровне $1,0316 по сравнению с $1,0328 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 95,6/101,88 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 146 копеек, средний курс продажи вырос на 69 копеек. Лучшие курсы покупки составили 99-98,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 100,5-100,6 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно подрастает на Московской бирже утром в понедельник; рубль слегка дешевеет, несмотря на рост нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,2825 рубля (+0,9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,6 копейки выше уровня действующего официального курса.

 

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