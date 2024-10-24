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Мурманская область. Арктика (16+)24.10.24 10:30

Цены на нефть повышаются, доллар США слабо дешевеет к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть повышаются в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии на данных о существенном росте запасов в США.

Запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,474 млн баррелей, сообщило в среду американское министерство энергетики. Резервы бензина выросли на 878 тысяч баррелей, в то время как дистиллятов - уменьшились на 1,14 млн баррелей.

Как сообщает finmarket.ru, трейдеры продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке, а также перспективы спроса и предложения нефти. Риски, связанные с ближневосточным конфликтом, поддерживают рынок. При этом сигналы ослабления экономики Китая - крупнейшего мирового импортера нефти, оказывают давление на стоимость сырья.

«Ближневосточная напряжённость и перспективы мировой экономики, как косвенный показатель спроса на нефть, сейчас являются ключевыми двигателями для рынка, - отмечает основатель «Vanda Insights» в Сингапуре Вандана Хари. - В данный момент мы не видим чётких сигналов с той или иной стороны, и цены, вероятно, будут оставаться в текущем диапазоне, пока ситуация не изменится».

Доллар США сегодня слабо дешевеет к евро и фунту стерлингов. Японская иена уверенно растёт.

Трейдеры полагают, что ограничить смягчение денежно-кредитной политики может победа на президентских выборах в США 5 ноября кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Трамп обещает снизить налоги и повысить импортные пошлины, что, вероятно, приведёт к усилению инфляционного давления в Штатах, отмечают эксперты.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила ранее на этой неделе, что направление изменения ключевых процентных ставок в еврозоне является очевидным, однако темпы дальнейшего смягчения политики регулятору ещё предстоит определить. Лагард не стала исключать возможности снижения ставок сразу на 50 базисных пунктов на одном из заседаний.

По состоянию на 9.22 мск евро подорожал к доллару на 0,06% и торгуется на уровне $1,0788 по сравнению с $1,0782 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,67/98,78 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний курс покупки упал на 9 копеек, средний курс продажи вырос на 43 копейки. Лучшие курсы покупки составили 96,25-96,15 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 96,3-96,4 рубля за доллар.

Китайский юань понижается на Московской бирже утром в четверг, рубль дорожает на фоне подготовки экспортёров к налоговым выплатам октября. В понедельник, 28 октября, им предстоит перечислить в бюджет налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизы, страховые взносы и НДД. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5115 рубля (-2,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,77 копеек ниже уровня действующего официального курса.

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Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
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