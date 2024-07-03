Яблоня на улице Советской в Североморске будет напоминать о подвигах героев-североморцевВсемирный банк перевёл РФ в категорию стран с высоким уровнем дохода населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.07.24 10:30

Цены на нефть повышаются, доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть повышаются в среду на сигналах резкого снижения запасов в США. Как пишет finmarket.ru, согласно оценкам Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 9,163 млн баррелей.

Официальные данные о резервах энергоносителей в стране будут обнародованы в среду, в 17.30 мск.

Трейдеры продолжают следить за сезоном ураганов в Атлантике: на данный момент опасения, связанные с тем, что ураган «Берил» нанесёт ущерб добывающим мощностям в Мексиканском заливе, ослабли, отмечает «Market Watch».

Накануне стало известно, что министерство энергетики США продало 1 млн баррелей бензина из резерва, чтобы снизить цены на АЗС перед праздником 4 июля (День независимости). Высвобождение резервов, как ожидается, позволит увеличить предложение топлива на рынке в период активизации автомобильных поездок в праздничные дни.

Американская автомобильная ассоциация (AAA) прогнозирует, что число американцев, которые совершат автомобильные поездки на длинные выходные по случаю Дня независимости, в этом году составит рекордные 60,6 млн, увеличившись на 2,8 млн по сравнению с прошлым годом.

Доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах в среду.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,07%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,1%.

Внимание трейдеров в среду направлено на протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 11-12 июня, который будет опубликован в 21.00 мск.

Как накануне заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе форума Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре, тренд на замедление темпов роста потребительских цен в США возобновился. В то же время Пауэлл дал понять, что руководству Федрезерва нужно больше уверенности в ослаблении инфляции, чтобы приступить к смягчению денежно-кредитной политики.

«Мы бы хотели увидеть больше данных, подобных тем, которые мы наблюдали в последнее время», - сказал он, добавив, что «большой прогресс» в плане сдерживания инфляции в США уже достигнут.

Пауэлл не обсуждал планируемые сроки смягчения денежно-кредитной политики ФРС, но отметил, что руководители мировых ЦБ хорошо осведомлены о рисках как преждевременного снижения ставок, так и чрезмерного затягивания с этим решением.

Отчёт министерства труда США, опубликованный во вторник, показал неожиданный рост числа открытых вакансий в США в мае. Сохранение устойчивого спроса на американском рынке труда является одним из факторов, позволяющих Федрезерву не спешить со снижением ставки.

Данные о безработице в Штатах за июнь будут опубликованы в пятницу. Аналитики в среднем ожидают, что число рабочих мест в стране в прошлом месяце увеличилось на 190 тысяч (в мае - на 272 тысячи), а безработица осталась на уровне 4%.

Пара евро/доллар по данным на 8.45 мск торгуется на уровне $1,0740 по сравнению с $1,0747 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,35/91,08 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 21 копейку, средний курс продажи упал на 25 копеек.

Лучшие курсы покупки составили 88,4-88,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 90-90,1 рубля за доллар.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Николай Караченцов. Нет жизни До и После...». Документальный фильм (12+)16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)За прибавкой к зарплате скоро обратятся кладовщики, секретари и офис-менеджеры-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в тройке лучших атомных станций России-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика