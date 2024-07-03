Цены на нефть повышаются, доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть повышаются в среду на сигналах резкого снижения запасов в США. Как пишет finmarket.ru, согласно оценкам Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 9,163 млн баррелей.

Официальные данные о резервах энергоносителей в стране будут обнародованы в среду, в 17.30 мск.

Трейдеры продолжают следить за сезоном ураганов в Атлантике: на данный момент опасения, связанные с тем, что ураган «Берил» нанесёт ущерб добывающим мощностям в Мексиканском заливе, ослабли, отмечает «Market Watch».

Накануне стало известно, что министерство энергетики США продало 1 млн баррелей бензина из резерва, чтобы снизить цены на АЗС перед праздником 4 июля (День независимости). Высвобождение резервов, как ожидается, позволит увеличить предложение топлива на рынке в период активизации автомобильных поездок в праздничные дни.

Американская автомобильная ассоциация (AAA) прогнозирует, что число американцев, которые совершат автомобильные поездки на длинные выходные по случаю Дня независимости, в этом году составит рекордные 60,6 млн, увеличившись на 2,8 млн по сравнению с прошлым годом.

Доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах в среду.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,07%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,1%.

Внимание трейдеров в среду направлено на протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 11-12 июня, который будет опубликован в 21.00 мск.

Как накануне заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе форума Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре, тренд на замедление темпов роста потребительских цен в США возобновился. В то же время Пауэлл дал понять, что руководству Федрезерва нужно больше уверенности в ослаблении инфляции, чтобы приступить к смягчению денежно-кредитной политики.

«Мы бы хотели увидеть больше данных, подобных тем, которые мы наблюдали в последнее время», - сказал он, добавив, что «большой прогресс» в плане сдерживания инфляции в США уже достигнут.

Пауэлл не обсуждал планируемые сроки смягчения денежно-кредитной политики ФРС, но отметил, что руководители мировых ЦБ хорошо осведомлены о рисках как преждевременного снижения ставок, так и чрезмерного затягивания с этим решением.

Отчёт министерства труда США, опубликованный во вторник, показал неожиданный рост числа открытых вакансий в США в мае. Сохранение устойчивого спроса на американском рынке труда является одним из факторов, позволяющих Федрезерву не спешить со снижением ставки.

Данные о безработице в Штатах за июнь будут опубликованы в пятницу. Аналитики в среднем ожидают, что число рабочих мест в стране в прошлом месяце увеличилось на 190 тысяч (в мае - на 272 тысячи), а безработица осталась на уровне 4%.

Пара евро/доллар по данным на 8.45 мск торгуется на уровне $1,0740 по сравнению с $1,0747 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,35/91,08 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 21 копейку, средний курс продажи упал на 25 копеек.

Лучшие курсы покупки составили 88,4-88,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 90-90,1 рубля за доллар.