Цены на нефть повышаются, доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть повышаются сегодня после резкого снижения по итогам прошлой недели.

Как пишет finmarket.ru, поддержку рынку оказывают новые сигналы усиления напряженности на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, в минувшую субботу беспилотник, выпущенный «Хезболлой», врезался в здание около частной резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. Днём позже Израиль нанёс ряд новых ударов по Ливану.

Трейдеры ждут от Израиля атаки по Ирану в ответ на удар Тегерана по территории страны в начале октября.

Доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах в понедельник, незначительно дешевеет в паре с иеной.

В настоящее время трейдеры более чем на 90% уверены в том, что ФРС опустит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) на ноябрьском заседании. При этом они оставляют шансы на то, что Федрезерв вообще не станет снижать ставку на ближайшем заседании, отмечает «Trading Economics».

Рынок ждёт президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября. Растущая вероятность того, что Дональд Трамп может вернуться на пост президента, оказывает поддержку доллару, поскольку считается, что его политика в плане пошлин и налогов будет способствовать усилению инфляции в США.

По состоянию на 9.20 мск евро снизился к доллару на 0,11% торгуется на уровне $1,0855 по сравнению с $1,0867 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,54/98,99 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 49 копеек, средний курс продажи вырос на 53 копейки. Лучшие курсы покупки составили 95,9-95,8 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 96,5-96,6 рубля за доллар.

Китайский юань снижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль дорожает в рамках подготовки экспортёров к налоговым выплатам октября. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,36 рубля (-2,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 10,31 копейки ниже уровня действующего официального курса.