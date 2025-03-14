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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.25 10:30

Цены на нефть повышаются, доллар США стабилен к евро, фунту стерлингов

Цены на нефть сегодня растут на фоне ужесточения Вашингтоном санкций в отношении Ирана и России.

Накануне США внесли в санкционные списки одно физическое и 17 юридических лиц, а также 13 судов, связанных с Ираном, сообщило Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

Кроме того, как сообщил телеканал «ABC News», Белый дом прекратил действие лицензии, позволявшей зарубежным компаниям проводить расчёты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки. Представитель Минфина США подтвердил телеканалу, что действие генеральной лицензии 8L истекло 12 марта. Официально о прекращении действия лицензии американские власти пока не объявляли.

Как сообщает finmarket.ru, в четверг цены снизились на фоне сигналов эскалации торговых войн, усиливших опасения трейдеров в отношении перспектив замедления глобального экономического роста и ослабления спроса на нефть.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году, в частности, из-за потенциальных последствий торговых войн.

Доллар США стабилен к евро, фунту стерлингов, укрепляется к иене на торгах в пятницу, дешевеет к юаню.

Некоторому укреплению доллара способствует продолжающийся уход инвесторов от рисков на фоне эскалации торговых войн, а также отсутствия видимого прогресса в переговорах по Украине.

Спрос на активы «тихой гавани» остаётся высоким, отмечает аналитик «National Australia Bank Ltd» Родриго Кэтрил, слова которого приводит «The Wall Street Journal».

Давление на европейскую валюту оказало заявление президента США Дональда Трампа о намерении ввести пошлины в размере 200% на алкогольную продукцию из стран Евросоюза в ответ на европейские пошлины в 50% на американский виски. Трамп также подтвердил в четверг, что обещанные ранее меры в отношении торговых партнёров США, использующих ввозные пошлины для американских товаров и другие торговые барьеры, вступят в силу 2 апреля, как и сообщалось ранее.

Внимание трейдеров постепенно смещается на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдёт на следующей неделе. Рынок в основном ожидает, что американский ЦБ не станет менять базовую ставку на мартовском заседании, отмечает «Trading Economics».

По состоянию на 9.00 мск пара евро/доллар на уровне $1,0850 по сравнению с $1,0852 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта снизился всего на 0,03% - до $1,2948 против $1,2952 накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,65/92,23 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 21 копейки, средний курс продажи вырос на 67 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 89,8-89,9 рубля за доллар.

Китайский юань понижается в начале торгов на Московской бирже, рубль укрепляется в ожидании значимого прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,8185 рубля (-1,15 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,45 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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