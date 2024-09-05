Цены на нефть повышаются, доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть повышаются в четверг на данных Американского института нефти (API) о резком снижении запасов в США.

Как сообщает finmarket.ru, согласно оценкам API, резервы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 7,4 млн баррелей. Такое сокращение, если оно подтвердится официальными данными, станет самым существенным с июня.

Миэнерго США обнародует еженедельный отчёт о запасах энергоносителей в стране в 18.00 мск.

Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах в четверг, продолжает дешеветь в паре с иеной.

Число открытых вакансий в США в июле снизилось на 237 тысяч относительно июня, до минимальных с января 2021 года 7,673 млн, сообщило накануне Минтруда страны.

Между тем опубликованный в среду региональный отчёт ФРС, который по цвету обложки называют «Beige Book» («Бежевая книга»), показал, что экономическая активность в 9 из 12 регионов США оставалась на прежнем уровне или ухудшалась в период с середины июля по конец августа.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик не чувствует «надвигающейся паники в настроениях бизнеса», говорится в его эссе, опубликованном на сайте ФРБ. «Однако статданные показывают, что экономика и рынок труда теряют импульс», - пишет он. Бостик также отмечает, что пока «не готов провозглашать победу над инфляцией в США».

DXY снизился на 4% в третьем квартале, растеряв значительную часть роста, зафиксированного в начале года, по данным «FactSet». Трейдеры вновь ждут снижения базовой ставки ФРС на 125 б.п. до конца 2024 года, отмечает «Trading Economics».

Пара евро/доллар по данным на 9.00 мск в четверг торгуется на уровне $1,1082 по сравнению с $1,1084 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта стерлингов к доллару составляет $1,3149 против $1,3146 по итогам торгов в среду.

Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в четверг, рубль корректируется вверх после сильного падения по итогам предыдущих торгов. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,656 рубля (-3,4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,74 копейки выше уровня действующего официального курса.