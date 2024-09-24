ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ТАБЛЕТКИ: ВАШ ЩИТ ПРОТИВ ИНФЕКЦИЙАндрей Чибис: «В Мурманской области для участников СВО и членов их семей действует 33 вида поддержки»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.09.24 10:30

Цены на нефть повышаются, доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть повышаются во вторник благодаря мерам стимулирования экономической активности, объявленным китайскими властями.

Как пишет finmarket.ru, Народный банк Китая опустил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,7%, а также снизил норму резервирования для банков и анонсировал меры поддержки рынка недвижимости.

«В конечном итоге эти меры позитивно скажутся на спросе на нефть, - отмечает аналитик «Standard Chartered» в Сингапуре Хань Чжун Лян. - Снижение ставок окажет благоприятное влияние на экономику».

Трейдеры продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока, опасаясь, что конфликт Израиля с ливанским движением «Хезболла» может перерасти в полномасштабную войну. Накануне израильские военные нанесли ряд ударов по «Хезболле» в Ливане.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил журналистам на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что Израиль втягивает регион в войну с «необратимыми» последствиями.

Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах во вторник, уверенно укрепляется в паре с иеной.

Накануне ICE вырос вслед за укреплением доллара к евро на фоне сигналов спада экономической активности в еврозоне, повысивших уверенность трейдеров в том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит снижать ставки в ближайшем будущем.

Однако заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) ослабили американскую валюту. Так, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик высказал мнение, что ФРС должна принять решительные меры для возврата ставки к нейтральному уровню.

«Прогресс в плане инфляции и охлаждения рынка труда оказался более стремительным, чем я ожидал в начале лета, - заявил Бостик. - Сейчас я полагаю, что денежно-кредитная политика нормализуется быстрее, чем я прогнозировал ещё несколько месяцев назад».

Его коллега из ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил в понедельник, что ставка ФРС в следующем году будет снижена «много раз» в случае сохранения текущей экономической конъюнктуры.

Глава Народного банка Китая (НБК) Пань Гуншэн во вторник объявил о снижении нормы резервных требований (RRR) для банков на 0,5 процентного пункта (п.п.). Для крупных банков норма составит 9,5%, небольших и сельских банков изменение не коснется. Нынешнее смягчение требований позволит направить на рынок ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд). В этом году норма резервирования может быть уменьшена еще на 0,25-0,5 п.п., сказал Пань Гуншэн. Кроме того, НБК снизил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,7% годовых.

Пара евро/доллар по данным на 9.13 мск торгуется на уровне $1,1110 против $1,1111 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,55/92,83 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 7 копеек, средний курс продажи упал на 93 копейки. Лучшие курсы покупки составили 91,4-91,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 92,2-92,3 рубля за доллар.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
20.09.24 14:22
Что? Опять "Штокман"?
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис подписал соглашение с ГТЛК и Росрыболовством по строительству в Мурманской области судоремонтного кластера
Игорь Витальевич
20.09.24 11:51
Мой сын служит по контракту старшим водителем в.ч 72180 44 корпус, 23 саперного батальона, возит ДРГ за ленточку и вывозит 200 и 300 с линии соприкосновения. Мы ему купили своими силами детектор дрон
Комментарий к новости:Общественная приёмная Минобороны по Северному флоту перешла на дистанционную работу
рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Сторона хоккейная: Республика Тыва». Документальный фильм (6+)
-PRO Деньги (16+)Кредитный портфель бизнеса Мурманской области приблизился к 250 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Ростинском шоссе Мурманска завершён этап реконструкции участка магистральных теплосетей-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис: «Единая линия 0051» – это самый верный и быстрый способ сообщить о проблеме с отоплением»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Губернатор Андрей Чибис повысил до 400 тысяч рублей размер единовременной выплаты для тех, кто заключил контракт для выполнения задач СВО
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика