Цены на нефть повышаются, доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть повышаются во вторник благодаря мерам стимулирования экономической активности, объявленным китайскими властями.

Как пишет finmarket.ru, Народный банк Китая опустил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,7%, а также снизил норму резервирования для банков и анонсировал меры поддержки рынка недвижимости.

«В конечном итоге эти меры позитивно скажутся на спросе на нефть, - отмечает аналитик «Standard Chartered» в Сингапуре Хань Чжун Лян. - Снижение ставок окажет благоприятное влияние на экономику».

Трейдеры продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока, опасаясь, что конфликт Израиля с ливанским движением «Хезболла» может перерасти в полномасштабную войну. Накануне израильские военные нанесли ряд ударов по «Хезболле» в Ливане.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил журналистам на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что Израиль втягивает регион в войну с «необратимыми» последствиями.

Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах во вторник, уверенно укрепляется в паре с иеной.

Накануне ICE вырос вслед за укреплением доллара к евро на фоне сигналов спада экономической активности в еврозоне, повысивших уверенность трейдеров в том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит снижать ставки в ближайшем будущем.

Однако заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) ослабили американскую валюту. Так, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик высказал мнение, что ФРС должна принять решительные меры для возврата ставки к нейтральному уровню.

«Прогресс в плане инфляции и охлаждения рынка труда оказался более стремительным, чем я ожидал в начале лета, - заявил Бостик. - Сейчас я полагаю, что денежно-кредитная политика нормализуется быстрее, чем я прогнозировал ещё несколько месяцев назад».

Его коллега из ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил в понедельник, что ставка ФРС в следующем году будет снижена «много раз» в случае сохранения текущей экономической конъюнктуры.

Глава Народного банка Китая (НБК) Пань Гуншэн во вторник объявил о снижении нормы резервных требований (RRR) для банков на 0,5 процентного пункта (п.п.). Для крупных банков норма составит 9,5%, небольших и сельских банков изменение не коснется. Нынешнее смягчение требований позволит направить на рынок ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд). В этом году норма резервирования может быть уменьшена еще на 0,25-0,5 п.п., сказал Пань Гуншэн. Кроме того, НБК снизил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,7% годовых.

Пара евро/доллар по данным на 9.13 мск торгуется на уровне $1,1110 против $1,1111 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,55/92,83 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 7 копеек, средний курс продажи упал на 93 копейки. Лучшие курсы покупки составили 91,4-91,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 92,2-92,3 рубля за доллар.