Цены на нефть повышаются, доллар США стабилен в паре с евро

Цены на нефть повышаются в среду после 2-процентного падения по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, поддержку рынку оказали данные Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов нефти в США. По оценкам API, на прошлой неделе резервы сократились на 5,205 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах будут опубликованы в среду в 17.30 мск.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) в целом подтвердило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2024 году на уровне 970 тысяч баррелей в сутки. Месяцем ранее оно ожидало повышения на 974 тысячи б/с.

Такой прогноз МЭА означает существенное замедление темпов увеличения спроса по сравнению с предыдущим годом, когда они превысили 2 млн б/с. Это в значительной мере связано с ожиданиями ослабления роста потребления нефти в Китае.

Днём ранее ОПЕК немного понизила прогнозы роста спроса на сырьё в 2024-2025 годах, отметив спад в экономике КНР.

Доллар США стабилен в паре с евро на торгах в среду, резко укрепляется к фунту стерлингов после публикации данных о менее значительном, чем ожидалось, ускорении инфляции в Великобритании.

Инфляция в Великобритании в июле ускорилась до 2,2% в годовом выражении с 2% месяцем ранее, сообщило в среду Национальное статистическое управление (ONS) страны. Аналитики, опрошенные «Trading Economics», в среднем ожидали усиления инфляции до 2,3%. В помесячном выражении потребительские цены в Британии снизились на 0,2% после повышения на 0,1% в июне.

Внимание трейдеров направлено на данные о динамике инфляции в США за июль, которые будут опубликованы в среду в 15.30 мск.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных «Trading Economics», предполагает ослабление инфляции (индекс CPI) в Штатах в июле до 2,9% в годовом выражении с июньских 3%. Базовая инфляция (индекс Core CPI), как ожидается, замедлилась в прошлом месяце до 3,2% с 3,3% в июне.

Иена дешевеет на новости о том, что премьер-министр Японии и председатель правящей в стране Либерально-демократической партии Фумио Кисида не будет выдвигаться на второй срок на выборах главы партии в сентябре. Это означает, что в Японии скоро будет новый премьер-министр.

По состоянию на 9.36 мск пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0992 по сравнению с $1,0993 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,27/92,83 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 43 копейки, средний курс продажи упал на 11 копеек. Лучшие курсы покупки составили 89-88,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 92-92,1 рубля за доллар.