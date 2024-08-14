Региональный Минздрав разъяснил маршрут родителей с детьми для оформления справок в сад и школуВ преддверии 1 сентября в детских поликлиниках Заполярья организовали «зелёные коридоры» по субботам
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.08.24 10:30

Цены на нефть повышаются, доллар США стабилен в паре с евро

Цены на нефть повышаются в среду после 2-процентного падения по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, поддержку рынку оказали данные Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов нефти в США. По оценкам API, на прошлой неделе резервы сократились на 5,205 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах будут опубликованы в среду в 17.30 мск.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) в целом подтвердило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2024 году на уровне 970 тысяч баррелей в сутки. Месяцем ранее оно ожидало повышения на 974 тысячи б/с.

Такой прогноз МЭА означает существенное замедление темпов увеличения спроса по сравнению с предыдущим годом, когда они превысили 2 млн б/с. Это в значительной мере связано с ожиданиями ослабления роста потребления нефти в Китае.

Днём ранее ОПЕК немного понизила прогнозы роста спроса на сырьё в 2024-2025 годах, отметив спад в экономике КНР. 

Доллар США стабилен в паре с евро на торгах в среду, резко укрепляется к фунту стерлингов после публикации данных о менее значительном, чем ожидалось, ускорении инфляции в Великобритании.

Инфляция в Великобритании в июле ускорилась до 2,2% в годовом выражении с 2% месяцем ранее, сообщило в среду Национальное статистическое управление (ONS) страны. Аналитики, опрошенные «Trading Economics», в среднем ожидали усиления инфляции до 2,3%. В помесячном выражении потребительские цены в Британии снизились на 0,2% после повышения на 0,1% в июне.

Внимание трейдеров направлено на данные о динамике инфляции в США за июль, которые будут опубликованы в среду в 15.30 мск.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных «Trading Economics», предполагает ослабление инфляции (индекс CPI) в Штатах в июле до 2,9% в годовом выражении с июньских 3%. Базовая инфляция (индекс Core CPI), как ожидается, замедлилась в прошлом месяце до 3,2% с 3,3% в июне.

Иена дешевеет на новости о том, что премьер-министр Японии и председатель правящей в стране Либерально-демократической партии Фумио Кисида не будет выдвигаться на второй срок на выборах главы партии в сентябре. Это означает, что в Японии скоро будет новый премьер-министр.

По состоянию на 9.36 мск пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0992 по сравнению с $1,0993 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,27/92,83 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 43 копейки, средний курс продажи упал на 11 копеек. Лучшие курсы покупки составили 89-88,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 92-92,1 рубля за доллар.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари оказались самыми востребованными в судостроении
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
-Правовая консультация (18+)Судебные приставы Мурманской области информируют о правах участников СВО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Любовь Полищук. Последнее танго». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Как растут зарплаты рабочих в промышленности в 2024 году-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, доллар США стабилен в паре с евро-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 августа-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика