Цены на нефть повышаются, доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов

Цены на нефть повышаются в четверг на фоне сохраняющейся геополитической напряженности.

Рынок ждёт действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. Как сообщали израильские СМИ, власти страны решили, что примут ответные меры, скоординировав свои действия с США. По данным «Channel 12», власти страны рассматривают возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе, по ядерным и нефтяным.

Как сообщает finmarket.ru, президент США Джо Байден накануне также заявил, что обсудит с израильской стороной их ответные меры. Он выступает против идеи нанесения Израилем ударов по ядерной инфраструктуре Ирана.

«Сейчас все определяется ситуацией на Ближнем Востоке, когда речь идёт о нефтяном рынке», - отмечает аналитик «City Index» и «FOREX.com» Фавад Разакзада.

«Цены на нефть могут прибавить ещё $5 за баррель в следующие несколько дней в случае дальнейшей эскалации конфликта», - приводит слова эксперта «Market Watch».

Накануне нефтяной рынок отыграл значительную часть роста после выхода еженедельного отчета Минэнерго США, показавшего увеличение запасов в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе повысились на 3,89 млн баррелей - до 416,93 млн баррелей.

Доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в четверг.

Некоторые эксперты высказывают опасения, что подъём цен на нефть из-за угрозы разрастания конфликта между Ираном и Израилем, а также забастовка портовых работников на Атлантическом побережье США приведут к усилению инфляционного давления в Штатах, отмечает «Market Watch».

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил в среду, что сентябрьское снижение ставки ФРС было оправданным, учитывая существенное замедление темпов роста потребительских цен в США, однако говорить о победе над инфляцией все еще рано. «Нам ещё предстоит поработать над инфляцией, - заявил Баркин в ходе выступления на мероприятии Университета Северной Каролины в Уилмингтоне. - Она по-прежнему остается выше нашего целевого уровня в 2%, и я не ожидаю существенного ослабления базовой инфляции до 2025 года".

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о безработице в США за сентябрь, которые будут обнародованы министерством труда в пятницу.

Отчёт отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал увеличение числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре на 143 тысячи. Месяцем ранее количество рабочих мест повысилось на 103 тысячи. Несмотря на ускорение темпов роста, они остаются ниже 200 тысяч шестой месяц подряд, что говорит о существенном охлаждении рынка труда, отмечает «Market Watch».

Член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель накануне заявила, что регулятор должен принять меры в ответ на слабые экономические данные. «Мы не можем игнорировать препятствия для роста, - сказала она в ходе выступления во Фрайбурге. - С учетом сигналов ослабления спроса на рабочую силу и дальнейшего прогресса в замедлении темпов роста потребительских цен, достижение цели устойчивой инфляции на уровне 2% становится все более вероятным, несмотря на повышенную инфляцию в сфере услуг и быстрый рост зарплат». Слова Шнабель, которая считается одним из наиболее "ястребиных" членов руководства ЕЦБ, подтверждают прогнозы рынка, что регулятор вновь опустит ставки на ближайшем заседании.

По состоянию на 9.09 мск евро снизился к доллару на 0,15% и торгуется на уровне $1,1028 против $1,1045 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,47/96,56 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 62 копейки, средний курс продажи не изменился. Лучшие курсы покупки составили 93,9-93,8 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 94,4-94,5 рубля за доллар.

Китайский юань чуть повышается на Московской бирже утром в четверг, рубль дешевеет, несмотря на уверенно дорожающую нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,4985 рубля (+0,4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 10,71 копейки выше уровня действующего официального курса.