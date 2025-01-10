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Мурманская область. Арктика (16+)10.01.25 10:30

Цены на нефть повышаются, доллар США укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть повышаются в пятницу и могут завершить в плюсе третью неделю подряд. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже «ICE Futures» по данным на 8.20 мск составляет $77,3 за баррель, что на $0,38 (0,49%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,76 (1%), до $76,92 за баррель.

Как сообщает finmarket.ru, поддержку рынку оказывают сигналы снижения запасов в США. Опубликованные в среду министерством энергетики данные показали сокращение резервов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «Nymex» нефть, до минимума с 2014 года.

В то же время, опасения спада экономической активности и спроса на топливо в Китае сдерживают подъём цен, пишет «Market Watch».

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене.

Внимание трейдеров направлено на декабрьский отчёт по американскому рынку труда, который будет опубликован в 16.30 мск. Консенсус-прогноз экспертов предполагает увеличение числа рабочих мест в США в прошлом месяце на 160 тысяч и сохранение безработицы на уровне 4,2%, по данным «Trading Economics».

Сигналы сохранения устойчивости американского рынка труда могут ещё больше ослабить ожидания трейдеров относительно дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность её снижения на заседании 28-29 января оценивается трейдерами менее чем в 7%, по данным «CME FedWatch».

Протокол декабрьского заседания Федрезерва, опубликованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ намерены придерживаться осторожного подхода к дальнейшему смягчению политики и видят возможность замедления темпов снижения базовой процентной ставки.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзен Коллинз заявила вчера, что ФРС в текущем году, вероятно, опустит ставку меньше, чем ожидалось ранее, поскольку инфляция остаётся повышенной, а рынок труда - сильным.

«Со временем некоторое дальнейшее смягчение политики ФРС будет оправданным, однако, вероятно, оно будет менее выраженным, чем я ожидала в сентябре, - сказала она в интервью «Bloomberg News». - Мне кажется, будет очень разумным взять паузу, чтобы вдумчиво и всесторонне оценить данные, и придерживаться аналитического и терпеливого подхода».

По состоянию на 9.04 мск за евро давали $1,0286 по сравнению с $1,0300 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,11/106,36 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 109 копеек, средний курс продажи вырос на 27 копеек. Лучшие курсы покупки составили 104-103,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 104,9-105 рублей за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в пятницу; рубль слабеет, несмотря на рост нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,6335 рубля (+5,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,99 копейки ниже уровня действующего официального курса.

 

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