Цены на нефть повышаются, доллар США укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть повышаются во вторник на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Армия обороны Израиля сообщила, что наносит массированные удары по объектам, принадлежащим ХАМАС, в секторе Газа. Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран оказывает всестороннюю поддержку йеменским мятежникам-хуситам и будет нести ответственность за все их атаки.

Как отмечает finmarket.ru, в минувшую субботу Трамп сообщил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по йеменским мятежникам-хуситам. В воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что США продолжат наносить удары по хуситам, пока те не объявят о прекращении атак на американские корабли и беспилотники. В ответ хуситы сообщили, что второй раз за 24 часа атаковали американский авианосец «Harry S.» Truman в Красном море.

Эскалация напряженности в Красном море в минувшие выходные является ключевым фактором, поддерживающим цены на нефть, отмечает аналитик «Pepperstone» Дилинь У.

«Поскольку с регионом граничат такие крупные производители нефти, как Саудовская Аравия и Иран, атаки на суда могут привести к росту расходов на транспортировку и усилить риски, связанные с поставками», - приводит слова эксперта «Market Watch».

Фактором, ограничивающим повышение цен на нефть, являются надежды на урегулирование российско-украинского конфликта. Трамп подтвердил накануне, что планирует провести телефонный разговор с Президентом РФ Владимиром Путиным во вторник.

Доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов на торгах во вторник. Некоторую поддержку американской валюте оказали февральские данные о динамике розничных продаж в США, которые, хотя и оказались слабее прогнозов, показали возврат к росту после январского падения.

Согласно отчету министерства торговли страны, опубликованному в понедельник, розничные продажи в Штатах в прошлом месяце увеличились на 0,2% относительно января. Эксперты в среднем ожидали повышения продаж на 0,6%, по данным «Trading Economics». В январе, согласно пересмотренным данным, их снижение составило 1,2%, а не на 0,9%, как было объявлено ранее. В годовом выражении показатель вырос на 3,1%.

«Розничные продажи были чуть хуже ожиданий, однако их обвала не произошло», - отмечает Скотт Хельфштейн, отвечающий за инвестиционную стратегию в «Global X». «Годовые темпы роста выше 3% означают, что экономика остаётся сильной, несмотря на весь этот шум и волатильность», - приводит слова эксперта Market Watch.

Внимание трейдеров направлено на стартующее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Аналитики полагают, что Федрезерв оставит процентную ставку в прежнем диапазоне 4,25-4,5%, и будут ждать заявлений главы американского ЦБ Джерома Пауэлла, а также новых экономических прогнозов и ожиданий руководителей ФРС по ставке.

Позднее на этой неделе также пройдут заседания Банка Англии и Банка Японии.

По состоянию на 9.10 мск евро снизился к доллару на 0,11% и торгуется на уровне $1,0910 по сравнению с $1,0922 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта опустился на 0,14% - до $1,2974 против $1,2992 накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,41/89,6 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 56 копеек, средний курс продажи упал на 19 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 86-86,1 рубля за доллар.

Китайский юань понижается на Московской бирже утром во вторник, рубль укрепляется на надеждах прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта. Ожидается, что Президент России Владимир Путин проведёт во вторник телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,309 рубля (-4,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 29,1 копейки ниже уровня действующего официального курса.