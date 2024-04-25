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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.24 10:30

Цены на нефть повышаются, к официальному курсу американская валюта снижается, евро вырос

Цены на нефть повышаются утром в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии, трейдеры продолжают оценивать данные о запасах в США.

Как пишет finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,368 млн баррелей - до 453,6 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Это максимальное падение с января. Сокращение запасов было зафиксировано впервые за пять недель на фоне увеличения объемов нефтепереработки.

Аналитики прогнозировали в среднем повышение на 1,6 млн баррелей, по данным «Trading Economics». Респонденты «The Wall Street Journal» ожидали повышения на 500 тысяч баррелей.

Резервы бензина снизились на 0,634 млн баррелей и составили 226,7 млн баррелей. Между тем запасы дистиллятов выросли на 1,614 млн баррелей - до 116,6 млн баррелей.

Эксперты ожидали сокращения резервов бензина на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - на 0,9 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «NYMEX» нефть, за прошедшую неделю сократились на 659 тысяч баррелей.

При этом спрос на бензин снизился на 239 тысяч баррелей в сутки, до минимальных с середины февраля 8,4 млн б/с, что оказало давление на нефтяные котировки накануне.

По данным Московской биржи, доллар практически не менялся на старте торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,2275 рубля (-1,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар перешёл к слабому росту, евро также незначительно дорожает.

Рубль чуть снижается после заметного укрепления накануне и в ожидании новостей о дальнейшем формировании денежно-кредитной политики страны.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,3224 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подрос на 7,74 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 20,84 копейки. и составил 98,9584 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 18,38 копейки, евро вырос на 4,66 копейки.

 

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