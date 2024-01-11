Цены на нефть повышаются, колебания рубля незначительные

Цены на нефть эталонных марок в четверг повышаются после того, как днём ранее они снизились на данных о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Как пишет finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе повысились на 1,338 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 675 тысяч баррелей, по данным «Trading Economics».

Резервы бензина подскочили на 8,03 млн баррелей, дистиллятов - на 6,53 млн баррелей. Эксперты предполагали рост на 2,49 млн и 2,38 млн баррелей соответственно.

Респонденты «S&P Global Commodity» прогнозировали в среднем снижение запасов нефти на 900 тысяч баррелей, а также увеличение резервов бензина на 4,9 млн баррелей и дистиллятов - на 3,7 млн баррелей.

Между тем поддержку нефтяному рынку оказывают атаки йеменских хуситов на суда в Красном море, пишет «MarketWatch». Тот факт, что инциденты продолжаются, несмотря на действия ВМС США и Великобритании в регионе, усиливает опасения затягивания конфликта, вынуждающего транспортные компании искать обходные пути для транспортировки грузов.

Ещё одним фактором, оказывающим повышательное давление на цены, является остановка добычи нефти на крупнейшем в Ливии месторождении Шарара, мощность которого составляет 300 тысяч баррелей в сутки, из-за политических протестов.

По данным Московской биржи, доллар США не показал ощутимых изменений в начале торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,28 рубля (- 4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает слабо снижаться, евро дорожает.

Колебания рубля незначительные благодаря наметившейся стабилизации на сырьевом рынке.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 89,2976 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар снизился на 3,24 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 14,90 копейки и составил 98,1515 рубля.

К действующему официальному курсу американская валюта снизилась на 9,63 копейки, евро вырос на 27,70 копейки.