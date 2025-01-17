Цены на нефть повышаются, курс доллара США умеренно растёт

Цены на нефть сегодня повышаются, восстанавливаясь после снижения по итогам предыдущей сессии.

Как отмечает finmarket.ru, давление на котировки в четверг оказали сообщения о заключении сделки между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Как заявили в канцелярии израильского премьера, представители Израиля, ХАМАС, США и Катара официально подписали соответствующее соглашение в Дохе.

Конфликт на Ближнем Востоке поддерживал цены на нефть, потому что участники рынка учитывали риски сокращения экспорта нефти из этого региона и, как следствие, возникновения дефицита топлива на мировом рынке. Но достигнутое соглашение предоставило рынку временную передышку, поскольку оно «частично сняло опасения по поводу возможных перебоев поставок нефти из региона», отметил старший аналитик «XS.com» Антонио Ди Джакомо.

Однако, по его словам, слома восходящего тренда в ценах на нефть не случилось, и котировки по-прежнему демонстрируют подъём примерно на 10% с начала года. Несмотря на снижение в четверг, цены на нефть обеих марок могут завершить в плюсе четвертую неделю подряд, отмечает «MarketWatch». В среду они обновляли максимумы с середины августа.

При этом, нефть может подорожать в январе ещё на 5-7%, полагает аналитик «Freedom Finance Global» Владимир Чернов. «Мировые цены на нефть с начала текущего года поднялись уже на 9,7%, - отмечает эксперт. - Особенно резко их рост ускорился с прошлой пятницы, когда США ввели очередной блок санкций в отношении российской нефтегазовой промышленности и нефтяных танкеров. За неделю нефть подорожала на 6,41% на фоне ожиданий формирования дефицита на глобальном рынке энергоресурсов ввиду осложнения их экспорта из России».

Стоимость эталонного сорта нефти марки Brent в четверг немного снижается на фоне заключения договоренностей о перемирии на Ближнем Востоке, подчеркивает Чернов. Аналитик полагает, что данное снижение станет лишь ретестом вчерашнего пробоя $81 за баррель: во-первых, Израиль уже обвинил Хамас в попытке срыва договоренностей; во-вторых, риски перебоев поставок российской нефти на глобальный рынок гораздо выше, чем перебоев её транспортировки с Ближнего Востока.

«В случае ретеста уровня в $81 за баррель Brent и закрепления котировок выше я ожидаю продолжения роста до $85-87 за баррель, причём не исключено, что в этот диапазон цена выйдет ещё в текущем месяце», - прогнозирует Чернов.

А в это время курс доллара США умеренно растёт в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов утром в пятницу.

Долларовые индексы восстанавливаются после снижения ранее на этой неделе, вызванного статданными по американской экономике. Статистика, обнародованная за последние два дня, показала замедление базовой инфляции в США, а также ослабление активности на рынке труда, усилив оптимизм трейдеров в отношении перспектив смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в интервью «CNBC» в четверг, что ожидает снижения базовой ставки Федрезервом в первом полугодии и не исключает, что это произойдет в марте. Уоллер также дал понять, что считает возможным три-четыре снижения ставки в 2025 году, если динамика инфляции будет благоприятствовать смягчению политики.

Ожидания инвесторов, что ФРС опустит ставку в марте, выросли на заявлениях Уоллера и статданных. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения на мартовском заседании теперь оценивается рынком более чем в 30%.

За две предыдущие сессии курс японской валюты существенно вырос на возросших ожиданиях повышения ключевой процентной ставки Банка Японии. Накануне глава ЦБ Кадзуо Уэда заявил, что регулятор обсудит такую возможность на заседании, которое пройдет на следующей неделе.

Как стало известно в пятницу, экономика Китая в четвертом квартале 2024 года выросла на 5,4% в годовом выражении. Темпы роста ускорились по сравнению с 4,6% в третьем квартале и стали максимальными за полтора года. Аналитики ожидали роста на 5%, по данным «Trading Economics».

Промышленное производство в Китае в декабре подскочило на 6,2% после подъёма на 5,4% в ноябре, тогда как эксперты в среднем ожидали сохранения темпов подъёма на прежнем уровне, по данным «Trading Economics».

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 3,7% в годовом выражении после роста на 3% в ноябре. Подъём был отмечен по итогам 23-го месяца подряд. Эксперты прогнозировали увеличение на 3,5%.

Евро по данным на 9.33 мск снизился на 0,14% - до $1,0287 по сравнению с $1,0301 на закрытие торгов в четверг, евро теряет около 0,1%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,7/105,65 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 89 копеек, средний курс продажи вырос на 28 копеек. Лучшие курсы покупки составили 104,3-104,2 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 103,89-103,99 рубля за доллар.

Китайский юань слегка повышается на Московской бирже утром в пятницу. Рубль незначительно дешевеет, несмотря на небольшое укрепление нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,924 рубля (+1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,97 копейки выше уровня действующего официального курса.